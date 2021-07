Órákat állnak a Horvátországba készülők a határon

Már hajnalban több órát kellett várakozniuk a magyar-horvát határszakaszon az átlépni kívánóknak - írta olvasója beszámolója alapján a hvg.hu. Az Útinform is hasonlóról számol be reggel óta. Délelőtt fél tízkor is azt írták, hogy az M7-es autópályán Letenyénél 3-4 kilométeres a kilépésre várakozó kocsisor. Az ellenőrzés miatt több óra is lehet a várakozási idő.

Szakemberek már korábban figyelmeztettek, hogy - részben az elmaradt nyaralások pótlása miatt - a járványintézkedésektől függetlenül is feltorlódik a tömeg a szokásos szombati turnusváltásos napokon, mert sokan fognak Horvátországba indulni.

Nyitókép: Pixabay