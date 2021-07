Fenntartják a vészhelyzeti szabályokat az olimpia helyszínén

A japán kormány várhatóan legalább további két héttel meghosszabbítja a Tokió környékére vonatkozó vészhelyzeti szabályokat, így elképzelhető, hogy a tervezettnél is kevesebb nézőt engednek majd be a július 23-án kezdődő olimpia versenyeire.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges szabályok július 11-ig vannak érvényben, a legújabb fertőzési adatok viszont romló tendenciát mutatnak. Szerdán a fővárosban 714 új fertőzöttet találtak, ami több mint egy hónapja a legmagasabb napi esetszám.

Csütörtökön négy kormányzati forrás is megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy a szigorítások hosszabbítását tervezi a kormány Tokióban és három szomszédos prefektúrában is. A döntés július 8-ra várható, azután, hogy Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke megérkezik a játékok helyszínére.

A vészhelyzet meghosszabbítása azt is jelentheti, hogy a tervezettnél is kevesebb nézőt engednek majd be a versenyekre.

A szervezők tíz napja jelentették be, hogy az adott helyszín befogadóképességének legfeljebb ötven százalékát lehet megtölteni szurkolókkal, a maximális létszám tízezer ember lehet. Ugyanakkor már akkor jelezték, hogy amennyiben július 12-ig rosszabbodik a járványhelyzet, és ismét vészhelyzetet kell hirdetni, teljes egészében kizárhatják a nézőket.

A tokiói játékok versenyein külföldi nézők nem lehetnek jelen.

