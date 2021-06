Romániában május 10-én fogják ünnepelni a nemzeti függetlenség napját

A parlament alsóháza kedden szavazott a törvénytervezetről, amely újabb nemzeti ünnepet vezet be a naptárba. Románia hivatalos nemzeti ünnepét december 1-jén tartják, amely Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulójára emlékeztet. Ezen kívül több nemzeti ünnep létezik, amellyel együtt nem jár munkaszüneti nap. Ilyen például a Havasalföld és Moldva egyesülésére emlékeztető január 24-e.

Ezen ünnepek sora most újabbal bővülhet, a május 10-zel, amennyiben Klaus Iohannis államelnök is aláírja az elfogadott jogszabályt. Ezt korábban már a szenátus is megszavazta. Most a képviselők közül 166-an támogatták az elfogadását, 5 ellenszavazat volt, 92 tartózkodás mellett.

A jogszabály előírja, hogy a központi és a helyi hatóságok ünnepségeket szervezhetnek a függetlenség napja alkalmából.

Május 10. hármas jelentőséggel bír a román történelemben: ezen e a napon fogadta el a parlament két háza 1877-ben Románia függetlenségi nyilatkozatát, ezen a napon érkezett Romániába 1866-ban I. Károly román uralkodó, akit 1881-ben ugyanezen a napon koronáztak Románia királyává.

Romániában 1866-tól 1947-ig - Mihály volt román király kommunisták általi elűzéséig és a monarchia megszűnéséig -, május 10. volt a hivatalos fő nemzeti ünnep.