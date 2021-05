Egy hónappal az olimpia előtt még biztosan vészhelyzet lesz Tokióban

A japán kormány pénteken három héttel meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetet Tokióban, Oszakában és további hét prefektúrában június 20-ig, azaz bő egy hónappal a tokiói olimpia tervezett kezdete előttig.

A térségben a fertőzöttek száma továbbra is lassan csökken.

A döntés értelmében egyebek között érvényben maradnak a sporteseményekre és koncertekre vonatkozó létszámkorlátozások; a nagyobb eseményeken legfeljebb ötezer ember vehet részt vagy a létesítmények befogadókapacitásuk legfeljebb 50 százalékát használhatják ki, bár a kormányzók szigorúbb lépéseket is hozhatnak, amennyiben úgy látják szükségesnek. A főbb kereskedelmi létesítményeknek, köztük az áruházaknak és bevásárlóközpontoknak legkésőbb 20 órakor be kell zárniuk, ahogy az éttermeknek is, amelyek továbbra sem szolgálhatnak fel alkoholt és nem nyújthatnak karaoke-szolgáltatásokat.

A vészhelyzetet Tokión és Oszakán kívül Hokkaidó, Aicsi, Kiotó, Hjógo, Okajama, Hirosima és Fukuoka prefektúrában hosszabbították meg, Okinava prefektúrában már eleve június 20-ig tartó vészhelyzet van érvényben. Ezeken a területeken él a 126 milliós japán lakosság körülbelül 40 százaléka.

A döntést egy esti munkacsoportülésen hozta meg Szuga Josihide japán miniszterelnök, aki azt mondta:

"az újabb koronavírusos esetek száma országszerte csökken május közepe óta, a helyzet azonban továbbra is nagyon kiszámíthatatlan".

Az elmúlt napokban prefektúrák vezetői kérték a kormányt a vészhelyzet meghosszabbítására, köztük Koike Juriko tokiói kormányzó, aki egy hónapos hosszabbítás mellett érvelt.

A fertőzöttek száma lassan csökken a fővárosban, ahová sportolók, tisztségviselők és újságírók tízezrei érkeznek várhatóan a július 23-án kezdődő tokiói olimpia miatt.

Eközben egyre többen tiltakoznak Japánban az olimpia megtartása ellen a világjárvány közepette; a Kyodo japán hírügynökség e havi felmérése szerint a megkérdezettek 59,7 százaléka mondta azt, hogy az olimpiát el kellene halasztani.

Az oszakai és hjógói kórházak továbbra is küzdenek az ágyak felszabadításáért a koronavírusos páciensek számára, miközben a fertőzöttek száma meredeken emelkedik Okinaván, miután turisták özönlötték el a térséget az aranyhét ünnepi időszakában.

A koronavírus elleni oltási program eközben lassan halad,

a lakosság mindössze hat százaléka kapta meg eddig a védőoltás legalább egyik adagját.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Szaszahara Kodzsi