Meglepetésország is van a friss kitöréseket tapasztaló államok közt

Kétségkívül India jelenleg a koronavírus-pandémia epicentruma, ám ez nem azt jelenti, hogy más országokban ne alakult volna ki aggasztó helyzet a közelmúltban, írja a CNBC. Argentínától Nepálig rekord mértékben növekedett az új megbetegedések száma az elmúlt hetekben a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO vezetője pedig mindennek kapcsán elmondta: bár valóban India miatt kell a leginkább aggódnunk, ez még nem azt jelenti, hogy más országokban ne szembesülnének vészhelyzettel.

A jelenség hátterében áll az egyenlőtlen vakcinaeloszlás jelensége is: míg a fejlett országok – mint az USA, Nagy-Britannia és az Európai Unió egyes tagállamai – nagyon jól állnak átoltottság terén, addig a fenti országokba alig jutott még vakcina, vagy épp nem tartották olyan fontosnak, hogy immunizálják az első hullám után a lakosságot.

Argentína

A dél-amerikai országban az elmúlt hetekben rekord mennyiségű megbetegedést jelentettek: az áldozatok száma jelenleg 74 ezer, és már több mint 3,5 millióan kapták el a betegséget az országban.

A legalább egy adagos oltottság mindössze 19,25 százalékos.

Argentína mindennek hatására új korlátozó intézkedéseket és lezárásokat vezetett be, amelyek május végéig lesznek életben. Az iskolák mellett bezárták a nem létfontosságú szolgáltatást nyújtó üzleteket, illetve a gyülekezés társasági céllal, sportolás miatt és vallási okokból sem lehetséges.

Március elején napi 5000 eset körül állt az ország mérlege: ez 39 ezerig kúszott fel májusra. 112 volt tavasz elején a napi halálozás, ami mostanra 744-ig emelkedett. A járvány hatalmas terhelést ró az argentin egészségügyre is: Alberto Fernandez elnök szerint a pandémia legnehezebb napjait élik jelenleg.

Nepál

A törékeny nepáli egészségügy is megsínyli az Indiából hozzájuk begyűrűzött újabb hullámot: 513 ezer esetet jelentettek eddig összesen a pandémia során 6300 halálos áldozattal, mindössze 7,3 százalékos oltottság mellett.

"Orvosi infrastruktúránk válságban van. Az oxigénellátás és az oxigén iránti kereslet között óriási a szakadék. Nincs több vakcinánk sem" - mondta Samir Kumar Adhikari, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

A 29 milliós országban sokan az Indiából hazatérő munkásokat vádolják az erőteljes második hullám kialakulásáért:

sokan mentek haza akkor, amikor a második hullámmal érkező indiai lezárások miatt elvesztették munkájukat, és a vírust is magukkal vitték.

Emiatt míg április elején napi 200 új esetet jegyeztek fel mindössze, május közepére a szám 9300-ra növekedett.

Az ország januárban kezdett oltani az AstraZeneca vakcinájával, melyet a COVAX juttatott el hozzájuk indiai gyártásból, de a helyi szükségletek kielégítésére India most nem importál vakcinát, így Nepál is nehezen tudja lakosait immunizálni.

Bahrein

Az ország egészen jó átoltottságának dacára produkál sok új esetet: a lakosság 51,8 százaléka kapott már legalább egy adagot, mégis 2000 fölé emelkedett az új esetek napi száma 600-ról. Az országban, ahol 218 ezer eset mellett 820 elhalálozást jegyeztek fel, a Pfizer oltása mellett Sinopharm és Szputnyik-vakcinával is immunizálnak.

A kitörés a keleti oltásokkal kapcsolatos aggályokat növeli: más, magasan átoltott lakossággal rendelkező országok, amelyek csak nyugati vakcinát használnak, esetszámcsökkenést tapasztalnak. Bahreinben ugyanakkor a hallozási ráta viszonylag alacsony marad, még ha emelkedik is, vagyis ezek az oltások is védelmet nyújtanak a legrosszabb kimenetel ellen is.

Tajvan

A mostani esetszám-növekedés előtt Tajvan pozitív példa volt a koronavírus kezelésére: csak 0,14 százalékos az átoltottság, mégis 4300 esett mellett mindössze 23 halálozást jegyeztek fel, mindezt már a mostani esetszám-emelkedés mellett. Ezek az értékek alacsonyak nyugati szemmel nézve, mégis kudarcról árulkodnak, melyért

felelős az a tajvani döntés, mellyel 3 napra csökkentették az oltatlan repülőgép-személyzet kötelező karanténidejét.

Ez vezetett kitöréshez, melynek hatására szigorítottak a határellenőrzésen, egyes üzleteknek be kell zárniuk és komolyabban veszik a távolságtartást is. Emellett igyekeznek az immunizálás tempóját is felpörgetni. Latin-Amerikában egymillió fölött a halottak száma

Májusban a világ koronavírusos haláleseteinek 31 százaléka a régióban következett be.

A vírus felkészületlenül érte ezeket az országokat, melyek vezetői igyekeztek elbagatellizálni annak jelentőségét.

Ez az egyetlen kontinens, amelyen az esetszámok nem stagnáló vagy csökkenő, hanem növekedő tendenciát mutatnak.

