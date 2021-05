Már a következő hullámra készülnek Indiában

Mahárástra az ország legtehetősebb tartománya, itt található Mumbai, az állam pénzügyi fővárosa is. Bár jelenleg még mindig küzdenek a második hullámmal, amelyben több mint ötmillió ember betegedett meg Mahárástrában - ez az indiai számnak mintegy ötöde -, megkezdték a felkészülést a következő hullámra is. A tartomány 82 ezer halottat számlált eddig, az indiai régiók közül itt sújtott le a legnagyobb erővel a koronavírus.

Múlt hónapban kezdték meg a tartományi miniszterek az egyeztetéseket a teendőkről, írja a CNBC. Három területre fognak fókuszálni, melyek a következők:

az állam koordinálta orvosi intézkedések,

a védekezéssel kapcsolatos előírások,

a gazdaság szereplőinek feladatai.

Az orvosi intézkedéseket egy jelenleg 11 orvosból álló munkacsoport irányítja, akik működési eljárásokat állítottak össze Mahárástra adminisztratív és egészségügyi válaszlépéseihez. A tartományban vizsgálják, hogy a harmadik hullám mely demográfiai csoportokat érintheti - különösen a gyermekeket és a tinédzsereket, akiket az előző két hullám többnyire megkímélt. Elegendő kórházi ágyról, oxigénről és intenzív férőhelyről is gondoskodni akarnak már előre.

A védekezéssel kapcsolatos előírások közt olyan ötletek szerepelnek, mint hogy

több maszk egyidejű viselését is kötelezővé tehetik.

A gazdaságot nem akarják megbénítani a harmadik hullámban, de ehhez szükség lesz arra is, hogy a vállalatok is megfeleljenek bizonyos előírásoknak.

Az indiai második hullám jelenleg talán enyhülő fázisában van: május hetedikén 414 ezer új esettel talán már tetőzött. Hétfőn 300 ezer alá esett a frissen felfedezett megbetegedések száma, ami április 21-e óta nem alakult így, viszont változatlanul 4000 fölött van az elhunytak napi száma. Szakértők szerint még így is jelentősen alulbecsülik a halálos áldozatok számát.

Szintén szakértők szerint egyedül az oltás jelenthet kiutat ebből a helyzetből az ország számára: az 1,4 milliárdos Indiában eddig 184 millió adagot adtak be. Minden 18 év fölötti jogosult felvenni a vakcinát, már ha jut neki. Harsh Vardhan indiai egészségügyi miniszter szombati nyilatkozatában azt mondta, hogy

az országban júliusig 516 millió adag oltást adnak be, és ez a szám augusztus és december között 2,16 milliárd adagra emelkedik.

Mahárástrában adták be egyébként az országban beadott adagok több mint 10 százalékát, és igyekeznek is tartani a tempót, mivel egyedül az immunizálásban látják a lehetőséget arra, hogy enyhébb lehessen a következő hullám. A tartományban a hónap végéig meghosszabbították a lezárásokat, az újranyitást az esetszámok alakulásától teszik függővé. Továbbra is testek úsznak a Gangeszben

A folyó mellett élők mind attól tartanak, hogy a koronavírus áldozatairól van szó.

A maradványokat, melyek sok eseteben az oszlás előrehaladott állapotában vannak, boncolás után eltemetik.

Holttestek százai lebegnek a szent folyóban, illetve annak partjára mosva vagy homokjába temetve is bukkannak halottakra nap mint nap Indiában.

