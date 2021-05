Nőnek az esélyei egy normális európai turistaszezonnak

Portugália most hétfőtől csaknem valamennyi Schengen-tag, továbbá Nagy-Britannia előtt is megnyitotta határait idegenforgalmi célú látogatások céljából. Görögország már múlt héten nyitott, és hasonló lépésre készül Spanyolország is. A potenciális látogatók között Hollandia jelentette be legutóbb korlátozások megszüntetését több utazási viszonylatban is.

Mindeközben gombamód terjed a két vagy több ország közötti megállapodások rendszere az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről és nyomában egymás állampolgárainak beengedéséről. Az EU belső piaci biztosa, Thierry Breton pedig egy legutóbbi nyilatkozatában megerősítette: arra számít, hogy a héten megszülethet az uniós oltási tanúsítvány bevezetéséhez szükséges megállapodás az EU intézményei között. Összességében

a 2021-es nyári turistaszezon „lényegében visszatérhet a normálishoz”.

A korlátozások megszüntetése persze egyelőre sehol sem totális, csupán az eddigi általános utazási tiltás beszüntetéséről, és a feltételek könnyebb teljesíthetőségéről van szó.

Portugália

Az országban például minden kétévesnél idősebb személy esetében érvényes oltáshoz, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszthez kötik a belépési engedély megadását, feltéve, hogy a származási országban a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttségi arány nem haladja meg az ötszázat.

Lisszabon az utóbbi alapján zárja ki egyelőre a nyitásból a Cíprusról, Hollandiából, Horvátországból, Litvániából és Svédországból érkezőket. Mindenki más a Schengen-övezetből szívesen látott, ha megfelel a minimumfeltételnek. (Cserébe totális beutazási zárlat van érvényben India, Dél-Afrika és Brazília viszonylatában – az utóbbi amúgy komoly érvágás Portugália számára tekintettel a hagyományosan jelentős gazdasági és történelmi brazil kapcsolatokra.)

Görögország

Június 1-től egyelőre saját belső zöld kártyás utazási rendszer lesz érvényben, aminél persze szintén elvárás az érvényes oltás (Athénban ideszámítják az orosz vakcinát is), a negatív teszt, vagy a fertőzöttségből történt igazolt gyógyulás dokumentálása. Az országba érkezőknek elektronikus formában meg kell adniuk elérhetőségüket és végső célpontjukat, hogy nyomon követésük szükség esetén biztosítható legyen.

Athénban nagyon bizakodnak a forgalom várható gyors felpörgését illetően, amit alátámasztani látszik, hogy

a görög idegenforgalmi minisztérium szerint az előző hétvégén a görögországi repülőtereken máris több mint 23 ezer turista érkezését regisztrálták.

Sajtójelentések megjegyzik, hogy tavaly a turistaforgalom mintegy 80 százalékkal visszaesett.

Gyarapszik a júniusban bekapcsolódó országok száma

Thierry Breton mindezekre is utalva jelentette ki egy múlt hét végén Portugáliában tartott konferencián (Fórum a fenntartható turizmusról), hogy minden jel szerint jók az esélyek egy normális európai turistaszezon idei biztosításának. Ehhez szerinte biztosítékot ígér egyfelől a növekvő európai oltottság és az a tény, hogy az oltóanyag-ellátás a belátható jövőben is folyamatosan növekedni fog az Unió területén, másfelől pedig a leendő oltási igazolás, a zöld digitális tanúsítvány várhatóan közeli intézményesítése.

Breton az utóbbi kapcsán úgy vélte, hogy a tagállami felkészülés a bevezetésre jól halad. A tagállamok múlt héten lényegében megadták zöld jelzésüket a projekt elindításához, néhány tagország esetében kell még csak apróbb pontosításokat elvégezni, és

egyre több ország jelezte készségét, hogy részt vegyenek a leendő kártya júniusi próbaüzemében

(pilot projekt).

Az idő szoríthatja rá a feleket a megegyezésre

Ezzel egy időben az EU francia belső piaci biztosa „határozott bizakodásának” adott hangot, hogy május végéig lezárulhat a szükséges jogszabályi háttér elfogadása is az Európai Parlament, az Európai Bizottság, és a tagállamok EU-tanácsa között.

Ezen a ponton főként bizonyos parlamenti követelések miatt állt eddig az egyeztetés – az egyik ilyen akadályt az az EP-elvárás jelenti, hogy az EU honatyái ingyenes tesztlehetőséget szeretnének elérni a még nem beoltottak számára, ennek elfogadása azonban teljes körű tagállami egyetértésen múlik -, de az időnyomás brüsszeli remények szerint itt is segít majd áttörlést elérni.

Végső esetben pedig tartalékmegoldásként az is elképzelhető, hogy kellő egyetértés híján a május 24-25-i EU-csúcs esetleg „saját kézbe” veszi a kérdés kezelését: átmenetileg ejtik a jogszabály megalkotását, és EU-huszonhetes egységes európai tanácsi javaslattal fordulnak közvetlenül a nemzetállami hatóságokhoz, hogy azonos elvek mentén lássanak hozzá a kártya megvalósításához.

