Szijjártó Péter: csekély előrelépések történtek a magyar-ukrán viszonyban

Óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a magyar-ukrán viszonyban az elmúlt napokban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel Magyarország pozsonyi nagykövetségén.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az elmúlt időszakban, sajnos, nem a pozitív forgatókönyvek szerint zajlottak, számos nézeteltérés volt és van, aminek forrásai az ukrán félnek a kárpátaljai magyarsággal szembeni fellépései voltak. Hozzátette: "az utóbbi napokban azonban óvatos optimizmusra okot és lehetőséget adó előrelépések történtek", s

"a jelenlegi helyzetben ezeket a csekély előrelépéseket is meg kell becsülni".

A külügyminiszter elmondta: ukrán hivatali partnerével megállapodtak abban, hogy hosszabb szünet után most a lehető leghamarabb összehívják a két ország kisebbségi vegyesbizottságának ülését, amelyen lehetőség lesz az oktatáson kívüli nehéz kérdések megvitatására is.

Szijjártó Péter az óvatos optimizmusra okot adó előrelépések közé sorolta azt is, hogy a magyar-ukrán oktatási munkacsoport előző napi, már második ülése után "körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amely segíthet abban, hogy a kárpátaljai magyarság a jelenlegi ukrán szabályozás mellett is kedvezőbb helyzetbe kerüljön az anyanyelvhasználat területén". Hozzátette: sikerült előrelépni a diplomák, végzettségek és szakképesítések kölcsönös elismerését célzó, úgynevezett ekvivalenciaegyezmény tekintetében is, amelynek szövege már elkészült.

A magyar diplomácia vezetője rámutatott: Dmitro Kuleba nagyon pozitívan fogadta azt a magyar javaslatot is, amely szerint kölcsönösen el kellene ismerni a két ország által kiadott - a koronavírus elleni oltások megszerzését igazoló - védettségi okmányokat, és így szabad utazást kellene biztosítani az oltást már megkapott személyek számára.

Szijjártó Péter a nap hátralévő részében részt vesz a közép-európai, úgynevezett C5 csoport (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Szlovénia) külügyminisztereinek csütörtöki pozsonyi találkozóján, és találkozik a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel is.

