Villámcsapás által kihasított aszfaltdarab zúzta szét a pickupot – képek

Tűzoltók vonultak ki a DeFuniak Springs mellett történt balesethez, a közösségi média oldalain megosztották a Ford pickup betört szélvédőjéről és hátsó üvegéről készített fotókat.

A bent ülő két ember kisebb sérüléseket szenvedett a rájuk zúduló üvegcserepektől, de „rendbe fognak jönni” – mondta el Corey Dobridnia, a Walton megyei seriffhivatal szóvivője a Tallahassee Democrat című lapnak.

Just after 7:30 AM this morning, WCFR was dispatched to a traffic crash near mile marker 81 eastbound on I-10.



Lightening struck the roadway, causing a chunk of the road to fly through the windshield of the truck.



Both occupants of the vehicle were transported with injuries. pic.twitter.com/or5E2BtMhd — Walton County Fire Rescue (@WCFRFL) May 10, 2021