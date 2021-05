Nem csak India gazdagjai menekülnek az országból

Dubajra és a Maldív-szigetekre menekülnek többek között a tehetős indiaiak a járvány elől: a JetSetGo nevű, magángépek kölcsönzésével foglalkozó vállalat arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben 900 százalékkal ugrott meg forgalmuk. Bár sok foglalójuk van a számukra már korábbról is ismerős leggazdagabb rétegből, azt mondják, most a milliomosok mellett egy új réteg is foglal gépeikből: a felső középosztálybeliek is olyan veszélyesnek ítélik meg a jelenlegi helyzetet, hogy inkább külföldre mennének. A mostani időszakban foglalásaik 70-80 százaléka érkezik tőlük, írja a CNBC.

Indiában már a 28 milliót is meghaladja a pandémia során rögzített koronavírusos esetek száma: csütörtökön több mint 412 ezer új megbetegedést regisztráltak az országban, pénteken több mint 395 ezret.

Egyszerű emberek is menekülnek

A JetSetGo képviseletében Kanika Tekriwal elmondta: hiba lenne azt hinni, hogy csak a nagyon gazdag indiaiak hagyják el most Indiát.

"Az elmúlt tíz napban azt láttuk, hogy bárki, aki össze tudja gyűjteni a forrásokat egy magángép bérlésére, vagy hogy bármilyen módon elhagyja az országot, az elmenekül. Ők egyszerű emberek, akik pénzt gyűjtenek össze, szerintem valójában ők félnek a legjobban a koronavírustól" - fogalmazott.

Egy nyolcfős magángép bérlése a Maldív-szigetek irányába ötmillió forint fölötti összeget jelent: ez drága, de az oxigén és a gyógyszerek elérhetetlensége miatt Tekriwal úgy gondolja, meglehet, hogy

kevesebbe kerül magángéppel külföldre menni, mint egy esetleges megbetegedés esetén az azzal járó különböző költségeket kifizetni.

Tekriwal szerint sokan mondják neki azt, hogy készek fél évnyi fizetést arra áldozni, hogy kijussanak az országból. Az ő számításai szerint két családtag kétheti kórházi kezelése már drágább, mint kifizetni a repülő bérleti díját Dubajba.

A repülés sem jelent ugyanakkor tökéletes biztonságot: a cég dolgozóinak 30 százaléka rendszeresen pozitív koronavírus-tesztet produkál – az összes óvintézkedés ellenére is.

Riksából mentő lett

A közlekedés más eszközeinek is változott az alapfunkciója a járvány miatt: a népszerű autóriksákból mentőautók lettek a Reuters tudósítása szerint. Mentőautóhoz jutni ugyanis nagyon nehéz, a családoknak

sokszor súlyos összegeket kell fizetnie a magánmentőautókat üzemeltető szolgáltatók számára,

hogy beteg szeretteik bejuthassanak a kórházakba.

A mentőriksákban maszkokat és fertőtlenítőt helyeznek el, szükség esetén tudnak oxigént is biztosítani. A szolgáltatás a betegek számára ingyenes.

Raj Kumar, az egyik mentőriksa vezetője azt mondja, mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából azért, hogy javuljon az ország helyzete. A férfi védőruhát visel, közte és utasa közt pedig műanyag válaszfal van.

"Ha mindenki otthon marad, mert fél, akkor ki fog segíteni a rászorulókon?" - kérdezi Kumar.

Óriási beruházás épül

Mindeközben Narendra Modi elnök a parlament és saját miniszterelnöki otthonának felújítási tervét igyekszik siettetni, írja a CNN. Sok kritika éri az 530 milliárd forintos beruházást, melyet létfontosságúnak neveztek ki, így a korlátozások idején is folytatódhat. A tervet már a járvány előtt is sokan ellenezték, mások szerint az mindenképp szükséges, mivel a régi, százéves épületek már nem alkalmasak a parlamenti munkára. A teljes projekt 2026-ra zárulhat le. Sokak szerint ugyanakkor inkább a kórházak építésére kellene egy ilyen hiúsági projekt helyett koncentrálni most Indiában. Naponta 15 ezren kérnek segítséget Több önkéntescsoport igyekszik segíteni a súlyos betegeknek, haldoklóknak és hozzátartozóiknak: a CNN által megszólaltatott önkéntes arról számolt be, ők napi 15 ezer megkeresést is kapnak. Van, hogy oxigén felkutatásában segédkeznek, de az is előfordult már, hogy valaki helyett eltemették szerettét.

A szervezet a közösségi médiát is monitorozza segélykéréseket keresve: ezeket aztán súlyosságuk szerint osztályozzák és azoknak igyekeznek először segíteni, akiknek erre a legnagyobb szüksége van.

Ételosztás, plazmadonorok az osztályba reptetése vagy hamvasztások elvégzése is tevékenységi körükbe tartozik.

Nyitókép: MTI/EPA/Dzsagadis Nv