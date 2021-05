Már másfél magyarországnyi fertőzöttje van Brazíliának

Brazíliában az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma átlépte a 15 milliót, a Covid-19-nek már csaknem 417 ezer áldozatáról tudni - derül ki az ország egészségügyi minisztériumának csütörtöki bejelentéséből.

A tárca közlése szerint az elmúlt 24 órában 73 380 új fertőzöttet és 2550 halálesetet regisztráltak a mintegy 212 milliós Brazíliában. A fertőzöttek számát tekintve az országot csak az Egyesült Államok és India előzi meg.

A hivatalos adatok szerint minden 100 ezer emberre 198 halálozás és 7140 fertőzés esik, a járványügyi helyzet az ország délkeleti részén található, mintegy 46 milliós Sao Paulo államban a legsúlyosabb, ahol a halálos áldozatok száma 100 ezerhez közelít.

A múlt héten az országban szenátusi vizsgálóbizottságot állítottak fel, amely Jair Bolsonaro elnök járványkezelési intézkedéseit és esetleges mulasztásait tekinti majd át. Csütörtökön Marcelo Queiroga egészségügyi minisztert hallgatta meg a testület.

Bolsonarót a többi között azzal gyanúsítják, hogy elutasította, illetve

szándékosan halogatta a koronavírus elleni vakcinák beszerzését,

valamint hogy a pandémiával szembeni küzdelemre szánt szövetségi forrásokat sikkasztott.

Az elnök volt, hogy aprócska influenzának nevezte az új koronavírus okozta betegséget, és következetesen azt hangoztatja, hogy a járványügyi korlátozások romba döntik a gazdaságot, ami éhezéshez, káoszhoz és nyomorhoz fog vezetni. Többször is támadta az óvintézkedéseket elrendelő tagállami kormányzókat. Sőt, az oltások értelmét is kétségbe vonta, annak ellenére, hogy maga is átesett a betegségen.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Joedson Alves