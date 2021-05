Friss teszttel bulizhattak a biztonságos nyitásért

A spanyolországi Girona éjszakai élete ugyanúgy megállt hónapokkal ezelőtt, ahogyan minden más nagyvárosé: október óta nem lehet koncertet tartani a városban, decemberben pedig az éttermek is bezártak. Nyolc hónap után most a település szerencsés lakosai egy tesztprogram keretében választhattak, hogy egy DJ-szettre táncolnának, vagy a kiválasztott éttermek valamelyikében ennének. A cél: kideríteni, hogy biztonságosan lehet-e megnyitni az éttermeket és a szórakozóhelyeket úgy, ha védettnek és egészségesnek tekintett embereket engednek csak be azokba, írja a Reuters.

Ehhez digitális igazolást kellett bemutatniuk a programba beválogatott résztvevőknek: ez egy applikáció letöltésével járt, melyen keresztül

igazolni tudták, ha átestek már a koronavírus-fertőzésen, vagy van friss és negatív antigéntesztjük, illetve PCR-tesztjük.

Öt étterem mellett egy éjszakai klubba mehettek el azok, akik szomjaztak már a szórakozásra: 250 embert engedtek be a helyszínre a húsz perces DJ-szettre, míg az éttermekben azok kapacitásának 80 százalékáig töltötték fel az asztalokat.

A digitális igazolás a felhasználóknak pénzbe került: a 36 órára szabad utat nyitó útlevélért 2,5-8,5 euró közötti összeget (nagyjából 900-3000 forint) kellett fizetni.

A tesztprogram szervezői bizakodó hangulatban várhatják az eredményeket, mivel Barcelonában a közelmúltban ötezer ember részvételével tartottak távolságtartás nélküli koncertet, antigénteszt elvégzéséhez kötve a belépést. Az eseményt követően egyáltalán nem tapasztalták azt, hogy a tömegben eltöltött időszak ugrást eredményezett volna a fertőzések számában.

Koncertkísérlet Liverpoolban A pandémia kitörése óta először rendeztek mintegy ötezer fős közönség részvételével élő koncertet szombaton Liverpoolban, hogy teszteljék, biztonságos-e ilyen rendezvény megtartása. A BBC News beszámolója szerint a közönségtől nem kértek sem maszkviselést, sem távolságtartást. A vasárnapi minifesztivál a liverpooli Sefton Parkban ugyanis a brit kormány egyik hivatalos kísérleti rendezvénye volt, amelynek célja annak kutatása, hogy miként lehet újra biztonságosan megtartani a nagy tömegeket vonzó rendezvényeket. A belépőjeggyel rendelkezőknek előző nap a városban található négy tesztközpont egyikében felügyelt vizsgálaton kellett részt vennie, és csak azokat engedték be a koncertre, akiknek tesztje negatív lett. A résztvevőket arra kérték, hogy a koncert napján is csináltassanak tesztet, és a koncert után öt nappal majd ismételjék meg. Ezek eredménye ugyanis döntő fontosságú lesz annak megállapításához, hogy a rendezvényen előfordult-e a vírus átadása.

A koncerten más szempontokra is figyeltek, köztük a közönség mozgására és alkoholfogyasztására.

A tesztkoncert eredményei segíthetnek abban, hogy kiderüljön, hogyan folytatódhatnak a nyári zenei fesztiválok június 21-e után, amikor a brit kormány újranyitási ütemtervének negyedik szakaszában elméletileg megszűnnek a társadalmi érintkezésre vonatkozó korlátozások. A kísérleti koncerttel egy megszokott rendezvényt akartak tesztelni, de a BBC News cikke szerint a pandémia miatti korlátozások feloldása hatalmas reveláció volt a fiatalok számára, és a koncert légköre sokkal felfokozottabb volt, mint a korábbi években.

A hatórás minifesztivál után szintén kísérleti jelleggel két éjszakai szórakozóhelyet is megnyitottak a közönség előtt. (MTI)

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay