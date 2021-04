Tajvan közölte: a végsőkig fog harcolni, ha megtámadja Kína

Tajvan a végsőkig fog harcolni egy kínai támadás esetén - jelentette ki szerdán Joseph Vu tajvani külügyminiszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: a pekingi vezetés vegyes jelzéseket küld azzal, hogy kiegyezésre törekvését hangsúlyozza, miközben katonai megfélemlítést alkalmaz.

Kína saját területének tartja a szigetet, amelyet békésen vagy katonai erővel is hajlandó lenne megszerezni.

Vu megjegyezte, hogy tíz kínai harci repülőgép sértette meg Tajvan légterét hétfőn, és Peking hadgyakorlat keretében a sziget partjainál vetett be egy repülőgéphordozót és kísérőhajóit.

"Kétségkívül készek vagyunk megvédeni magunkat" - mondta Vu újságíróknak nyilatkozva. "Háborút fogunk vívni, ha erre kényszerülünk, és ha az utolsó napig kell védekeznünk, azt fogjuk tenni" - hangoztatta.

Peking nem ismeri el a sziget demokratikusan választott vezetését, Hszi Csin-ping kínai elnök pedig kijelentette, hogy az "újraegyesítést" nem lehet az örökkévalóságig halogatni.

"Egyrészt részvétnyilvánításaikkal magukhoz akarják csábítani a tajvaniakat, ugyanakkor katonai repülőgépeiket és hadihajóikat küldik Tajvan mellé a tajvaniak megfélemlítésére" - mondta Vu. "A kínaiak vegyes jelzéseket küldenek a tajvaniaknak, amit ellentmondásosnak jellemeznék" - húzta alá a tárcavezető.

A tajvani védelmi tárca legfrissebb közlése szerint a nap folyamán 15 kínai harci repülőgép, köztük 12 vadászgép hatolt be a sziget légterébe. Amerikai hadihajó Az Egyesült Államok haditengerészete arról számolt be szerdán, hogy a John S. McCain nevű amerikai romboló "rutin" átkelést hajtott végre a Tajvani-szoroson. Az amerikai haditengerészet szerint a romboló jelenléte mutatja, hogy az Egyesült Államok elkötelezett az indiai- és csendes-óceáni térség hajózási szabadságának szavatolása mellett. Hozzátette, hogy az amerikai csapatok minden olyan térségben folytatni fogják tevékenységüket, ideértve a hajózást és repülést is, ahol azt a nemzetközi jog számukra lehetővé teszi.

Li Csung-vej, a tajvani parti őrséget felügyelő Óceáni Ügyek Tanácsának elnöke a tajpeji törvényhozásban mondott beszédében közölte, hogy nemrég kínai drónokat figyeltek meg, ahogy a Tajvanhoz tartozó Pratas-szigetek körül köröztek. Mint mondta, nem hatoltak be a partoktól hat kilométerre kiterjedő zárt területi vizekre és nem sértették meg a tajvani légteret. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy amennyiben túl közel kerülnek a szigetekhez, lelövik őket.

Az újabban vita tárgyává vált Pratas-szigetek a Tajvani-szoros bejáratánál találhatóak. Szakértők szerint a kínai drónok esetleges megsemmisítése tovább fokozhatja a régióban kialakult feszültséget.

Egyre nagyobb a csapatmozgás

A kínai haditengerészet kedden közölte, hogy "rutinszerű" hadgyakorlatot tart Tajvannál repülőgéphordozó-rajával. Hozzátette, hogy a jövőben rendszeresen fognak tartani hasonló hadgyakorlatokat.

Az amerikai haditengerészet szintén kedden jelentette be, hogy a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó és az őt kísérő hajóraj - az idén már másodszor - hajózott be a Dél-kínai-tengerre vasárnap "rutinműveletek" elvégzése céljából.

A történések a térségbéli feszültség kiéleződését jelzik megfigyelők szerint.

A kínai kormányzat diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni Tajvan mozgásterét a nemzetközi színtéren, gazdasági nyomást alkalmaz vele szemben, és gyakran tart hadgyakorlatokat a sziget közvetlen közelében.

Az Egyesült Államok a legtöbb országhoz hasonlóan nem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, ugyanakkor hallgatólagosan garantálja a sziget biztonságát a helyi vezetés legnagyobb fegyverbeszállítójaként.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo