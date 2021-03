Kína nem hagyta szó nélkül a WHO vádjait

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) az új koronavírus eredetét kutató, nemzetközi szakértői csapata számára Kína minden, a járvány kezdeti szakaszával kapcsolatos adatot ugyanúgy elérhetővé tett a vizsgálat során, mint ahogyan a velük együtt dolgozó kínai szakértők számára - nyilatkozta egy Pekingben tartott sajtótájékoztatón a kínai szakértői csoport vezetője.

Liang Van-nien ezzel azokra a nemzetközi vádakra reagált, melyek szerint a vírus eredetét vizsgáló nemzetközi kutatócsoport nem jutott hozzá a szükséges adatokhoz. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kedden további vizsgálatot sürgetett, és bírálta Pekinget, amiért a január 14. és február 9. között a közép-kínai Vuhanban a vírus eredetét tanulmányozó nemzetközi kutatók számára nem biztosított megfelelő hozzáférést az elsődleges adatokhoz. Az Egyesült Államok és tizenhárom szövetségese pedig közös nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a kedden ismertetett WHO-jelentés kapcsán, teljes hozzáférést követelve Kínától az adatokhoz.

Liang elmondta: a vizsgálat során a kutatóknak hatalmas mennyiségű adatot kellett elemezniük. Hangsúlyozta:

"biztosak vagyunk abban, hogy a jelentés kiállja az idő próbáját".

A kínai szakértő aláhúzta: minden adatbázist és dokumentumot közösen használtak a külföldi kollégáikkal. "Mindenki láthatott mindent" - fogalmazott, hozzátette ugyanakkor, hogy egyes dokumentumokról fényképet készíteni, vagy azokat a szakértőknek magukkal vinni bizonyos esetekben illegálisnak számít Kínában. "Az adatok olykor a páciensek magánéletéhez kapcsolódnak, és csak a hozzájárulásukkal megoszthatóak" - magyarázta.

Azokkal a kifogásokkal kapcsolatban, hogy a jelentést "késleltették", Liang elmondta: a jelentés egyszerre készült el angol és kínai nyelven, a közzététel előtt pedig gondoskodniuk kellett arról, hogy a fordításban sehol nincsen hiba.

Hozzátette: Kína támogatja, hogy a WHO további vizsgálatokat végezzen a koronavírus eredetének feltárására. Fong Zi-Csien, a kínai járványügyi központ vezető-helyettese mindazonáltal elmondta: a globális együttműködés kialakítása érdekében más országokban is kellene vizsgálatokat folytatni. Kína számos alkalommal vetette már fel azt az elméletet, miszerint a legelőször Vuhanban járványt okozó koronavírus Kínán kívülről is származhatott. Ezt az elképzelést egyes kínai szakértők a külföldről importált, mélyhűtött élelmiszerek csomagolásán behurcolt vírusokkal támasztják alá, ami több alkalommal okozott kisebb járványkitöréseket Kínában az első hullám megfékezését követően. A WHO-jelentésben ezt az elméletet lehetségesnek, ám valószínűtlennek értékelték.

