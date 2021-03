Orbán Viktor: a magyarok és üzbégek jó ütemben fogták meg egymás kezét

Biztos lábakon állnak a magyar-üzbég kapcsolatok, jó lendületet vett a két ország együttműködése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök taskenti sajtónyilatkozatában.

A kormányfő kifejtette: nagy reményekkel és optimizmussal érkeztek Üzbegisztánba. Látták az elmúlt néhány év korszerűsítési, politikai és gazdasági kísérleteit, látják, hogy Üzbegisztán nagy fába vágta a fejszéjét: a rendelkezésére álló erőforrásokat egy modern gazdaság keretei között próbálja mozgósítani, és ez tiszteletre méltó program - értékelt.

Közölte: azért is örömmel jöttek, mert így személyesen is köszönetet mondhatnak az egy évvel ezelőtti nemes gesztusért. Akkor kezdődött a világjárvány, és nem volt elég védőfelszerelés, vakcinákról pedig "nem is beszélhettünk még akkor" - idézte fel.

Emlékeztetett: abban a nehéz helyzetben, amikor mindenkinek szüksége volt védőeszközökre, Üzbegisztán és annak elnöke "gondolt a magyarokra", és sok százezer maszkot küldött Magyarországra, hogy a járvány terjedését megakadályozhassák. A magyarok ezt sosem fogják elfelejteni - tette hozzá. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar kormányfő (b6) és Savkat Mirzijojev üzbég államfő (j7) tárgyalása Taskentben 2021. március 30-án. A magyar miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b5). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor kiemelte: az egész világpolitika és -gazdaság átalakulóban van. Nagy tétekben lehetne fogadni arra, hogy tíz év múlva "egy egész más világban leszünk, mint amilyenben most vagyunk" - fogalmazott. Hozzáfűzte: egyes régiók felemelkednek, mások jelentősége csökken, a világgazdaság súlypontjai átalakulnak, új technológiák jönnek, mozgásban van a világ.

Úgy látja, ennek az új korszaknak az elején

jó ütemben "fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek",

és próbáljuk közösen kihasználni azt a lehetőséget, amelyet ez a nagy átalakulás mindenkinek tartogat, Közép-Ázsiának és Közép-Európának is.

A miniszterelnök hangsúlyozta: tapasztalatai alapján ha az elején nem sikerül a gazdasági együttműködést szimbolizáló zászlóshajót találni, akkor a jó szándék "szétaprózódik és a végén elpárolog". Kell egy-két nagy program, közös vállalkozás, gazdasági tett, amely világosan jelzi a magyar és az üzbég vállalkozóknak, hogy egy komoly dolog van készülőben, és "biztonságban hajózhatnak a nagy zászlóshajók mögötti nyugalmasabb vizeken" - mondta.

Kitért rá: kijelölték azt a néhány zászlóshajót, amely előre fogja vinni a két ország gazdaságát. Hálásak az együttműködés lehetőségéért a pénzügyi szektorban, és büszkék arra, hogy az üzbég mezőgazdaság korszerűsítésére is "bennünket választottak partnerül" - mondta.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar-üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és ezt onnan is lehet tudni, hogy bár a járvány miatt a világkereskedelem volumene csökkent, a magyar-üzbég kereskedelemé növekedett, méghozzá jelentős mértékben. Ez azt mutatja, hogy van benne lehetőség, amelyet okos politikával tovább növelhetnek - mutatott rá.

Megjegyezte: a két ország együttműködhet a nukleáris energia területén is, és a gyógyszeriparban is látnak lehetőséget.

A kormányfő arról is beszélt, hogy

Magyarország egy különleges ország, "egy rokontalan nép Európában".

De a közép-európai térség országainak, a visegrádi csoportnak a munkáját a következő egy évben Magyarország fogja koordinálni. Orbán Viktor azt kérte az üzbég elnöktől, hogy legyen segítségére abban, hogy a közép-európai és a közép-ázsiai országok együttműködésére kihasználhassák ezt az egy évet.

Hangsúlyozta: jó lendületet vettek a mostani megállapodásokkal, valamint tárgyalásokkal, és várják az üzbég elnököt, hogy viszonozza a látogatást Magyarországon. Ha meglesznek az első eredmények, indítványozza majd, hogy a két kormány tartson együttes ülést, hogy közösen áttekinthessék az elért eredményeket - közölte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: kilenc megállapodást írt alá az üzbég és a magyar kormány kedden Taskentben, és ezek alapján magyar vállalatok kapják meg a lehetőséget arra, hogy stratégiai ágazatokat átalakítsanak, illetve modernizáljanak Üzbegisztánban.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán