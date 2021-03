Újabb letartóztatások hamis vakcinák miatt: ez csak a jéghegy csúcsa lehet

A dél-afrikai rendőrség 400 ampullányi, összesen 2400 adag hamis oltást kobzott el, jókora adag, szintén hamis 3M-maszkkal egyetemben. Három kínai és egy zambiai gyanúsított várja őrizetben, hogy ügyükben eljárjanak – írja a Sky News.

Vish Naidoo, a dél-afrikai rendőrség dandártábornoka elmondta az eset kapcsán: amikor a koronavírus eljutott az országba, a kormány integrált multidiszciplináris bűnüldözési megközelítés alkalmazása mellett döntött.

"Ez nagyon hatékonynak bizonyul, amint azt a külföldi állampolgárok letartóztatásakor láthattuk, akik hamis vakcinákat próbálnak adni a gyanútlan embereknek Dél-Afrikában" – fogalmazott. Az afrikai letartóztatások kapcsán indult nyomozás során a szálak Kínáig vezettek, ahol

egy gyárban már 80 embert tartóztattak le,

valamint 3000 adag vakcinát foglaltak le. A kínai rendőrség szerint egy olyan bűnözői csoporttal sikerült leszámolni, amely szervezett keretek közt gyártott és értékesített hamis vakcinát.

Az Interpol már korábban is figyelmeztetett arra, hogy egyetlen engedélyezett oltást sem lehet megvenni az interneten, illetve arról is tudtak, hogy idősotthonoknak próbálnak ilyen szereket értékesíteni.

A nemzetközi bűnüldözési csoport már korábban figyelmeztette az országok vezetőségét világszerte, hogy fel kell készülniük ilyen bűnbandák megjelenésére. Előre jelezték, hogy az online térben és a való világban is megpróbálnak majd hamis oltóanyagot értékesíteni. A most lefülelt bűnözők esete kapcsán az Interpol főtitkára, Jürgen Stock a következőképp fogalmazott: "Üdvözöljük ezt az eredményt, de mindez csak a jéghegy csúcsa, ha a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos csalásokról beszélünk" – írja a The Guardian.

"Az interneten vagy a dark weben kínált vakcinák nem engedélyezettek, nincsenek tesztelve és veszélyesek lehetnek"

– tette hozzá.

Stock elmondása szerint már decemberben megnőtt a vakcinákkal kapcsolatos bűncselekmények száma: betörések és a vakcinát szállító járművek megtámadása is előfordult ezek közt.

Az Egyesült Államokban tízmillió hamisított maszkot foglaltak már le: ezeket kórházak, más egészségügyi központok és kormányügynökségek részére értekesítették a csalók, öt amerikai államba. A pandémia kezdete óta az Egyesült Államokban 33 millió dollár értékben foglaltak le hamis, a járvány elleni védekezéssel, teszteléssel és oltással kapcsolatos terméket, 200 csaló letartóztatása mellett.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila