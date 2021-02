Biztató megállapítások a Pfizer vakcinájáról

Egy nagymintás izraeli tanulmány bizonyítja, hogy a Pfizer amerikai gyógyszercég koronavírus elleni vakcinája 94 százalékos hatékonyságú.

Izraelben csaknem 600 ezer embernek adták már be a Pfizer oltóanyagát, és ennek során bizonyítást nyert, hogy a vakcina - amelyet két lépcsőben kell beadni -, már az első adag után is 62 százalékos valószínűséggel védi meg az embert a súlyos megbetegedéstől, a második után pedig 94 százalékos valószínűséggel. A haláltól pedig az első adag beadása után két-három héttel 72 százalékos biztonsággal védi meg az embert.

Ezek a hatékonysági adatok igazak mind a 70 éven felüliekre, mind a fiatalabbakra.

Két amerikai orvos, aki szintén vakcinakísérleteket végez, de az izraeli tanulmányban nem vett részt, az AP hírügynökségnek azt mondta: ezek az eredmények biztatók abból a szempontból is, hogy a második adag oltóanyag beadható akár később is, amint ezzel Nagy-Britanniában már kísérleteznek, nem pedig három hét után, ahogy a legtöbb országban csinálják. Valamint nagyobb a valószínűsége annak, hogy elég egy adag is azoknak, akik már átestek a betegségen, amint ezzel Franciaországban kísérleteznek.

A tanulmány a Pfizer vakcinájának csak a hatékonyságáról szól, a biztonságosságáról nem, de utóbbival kapcsolatban eddig egyik országban sem merült fel probléma - jegyezte meg a Reuters.

A Pfizerrel Magyarországon is oltanak december vége óta.

Nyitókép: Ajzner Éva, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház osztályvezető főorvosa megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagját. MTI/Balázs Attila