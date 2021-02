India először magát látja el oltással, a nyugati szállítmány késhet

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett oltását gyártó Szérumintézet vezetője, Adar Poonawalla a Twitteren írt arról, hogy mostantól felsőbb utasításra az indiai vakcinaigényt priorizálnia kell, amit a külföldre szánt adagok gyártásával egyensúlyban kell megoldania. A tweet a valóságban azt jelenti, hogy a közelmúltban a WHO által is engedélyezett, Indiában Covishield néven ismert oltás nehezebben jut majd ki az országból, mivel mostantól a hatalmas ország lakosságának igényei az elsők. Arról nem nyilatkozott, hogy kitől kapták ezt az utasítást, és további kommentárt sem kívánt hozzáfűzni a leírtakhoz, írta a CNBC.

A két oltás egyike

A Covishield az Indiában jelenleg adható két oltás egyike, amellyel vészhelyzeti használatbavételi engedéllyel a lakosságot oltják.

Első körben 300 millió ember, zömmel egészségügyi dolgozók, valamint 50 év fölöttiek és kiemelten veszélyeztetettek immunizálása a cél.

A másik adható oltás helyi fejlesztés, a Bharat Biotech terméke, ezt a klinikai tesztek futtatásával párhuzamosan oltják már élesben is.

Indiában február 20-ig 10,8 millió embert oltottak be, de a tervek szerint a következő hónapokban gyorsítani akarnak az immunizáció ütemén.

Szegény országoknak is szánják

A Covishieldet a WHO engedélyével a szervezet COVAX nevet viselő kezdeményezésén keresztül a világ alacsonyabb bevételű országaiban is adhatják már. Az év első felében 300 millió adagot kívánt az AstraZeneca a vakcinából 145 szegény országnak juttatni a COVAX-on keresztül. Ez az oltás jóval olcsóbb, mint a Pfizer vagy a Moderna szere, és nem is igényel olyan különleges tárolási és szállítási körülményeket, így Afrikában is könnyebb vele oltani.

A vakcina közben kanadai engedélyeztetés előtt is áll, a Szérumintézet pedig egy másik oltásból, a Novavax amerikai gyógyszergyár termékéből is egymilliárd adagot tervez gyártani még az idei évben.

Az indiai titok

Indiában eközben napról napra meglepő mértékben javul a koronavírus-helyzet. Az 1,4 milliárd fővel a világ legnépesebbjének számító országában valamivel tízezer fölött van a napi új esetek száma - ez a járványgörbe csúcsán bőven kilencvenezer fölött volt.

A kutatók még nem tudják, mi állhat a javulás hátterében

- ugyanakkor tény, hogy a járvány kezdete óta népszerűsítik az országban a maszkviselést, de a meleg és párás időjárás is közrejátszhat a dologban, akárcsak az, hogy az országban eleve sokféle betegség van jelen és a higiénés viszonyok sem ideálisak. Lehetséges, hogy az indiaiak immunrendszerének erőssége is közrejátszik abban is, hogy a napi halottak száma száz alatt marad. Fiatal is a lakosság, ugyanakkor érthetetlen, hogy épp akkor kezdtek a számok csökkenni, amikor a józan ész szerint, a hindu ünnepek idején emelkedniük kellett volna. Egyelőre nem tudni, mi az indiai titok, de most az oltásra nagy hangsúlyt helyez az ország.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor