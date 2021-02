A két legnépesebb tartománnyal, Lombardiával és Lazióval az élen az olasz régiók a Szputnyik V orosz vakcina alkalmazását szorgalmazzák a koronavírus elleni küzdelemben a többi oltás akadozó szállítása miatt - jelentette az olasz sajtó csütörtökön.

A nemrégiben lemondott kormány egészségügyi minisztere, Roberto Speranza, valamint a járványügyi biztos és a tartományok képviselői szerda esti internetes megbeszélésen a régiók az orosz vakcina minél gyorsabb engedélyezését szorgalmazták. Az oltóanyagok több forrásból való beszerzését sürgették az eddig rendelt vakcinaszállítmányok hetek óta tartó késése miatt, amely - hangoztatták - az egész eddigi oltási programot felborította.

A legnagyobb napilap, a Corriere della Sera az egészségügyi miniszter válaszát idézte, miszerint "nem szabad tartani egyes oltóanyagoktól származásuk miatt".

Roberto Speranza ugyanakkor hozzátette, hogy Olaszország az orosz vakcina esetében is megvárja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezését.

Az Il Foglio beszámolója szerint a közel hatmillió lakosú Lazio egészségügyi tanácsosa, Angelo D'Amato kijelentette, "ha az orosz vakcina működik, használjuk". D'Amato

Magyarország példáját említette, hangoztatva, hogy a "geopolitikát a pandémiától külön kell választani".

A fővárosban, Rómában a tesztelések és az ezeken kiszűrt új fertőzöttek aránya továbbra is tíz százalék körüli.

A járványtól leginkább sújtott, tízmilliós Lombardia tartományi alelnöke és egyben egészségügyi felelőse, Letizia Moratti szintén az orosz vakcina előtti nyitást kezdeményezte.

A sajtóban közölt hivatalos adatok szerint Olaszország április közepéig több mint 13,5 millió dózist akar beszerezni a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinaszállítmányaiból:

kétmilliót februárban, négymilliót márciusban, további nyolcmillió ampullát áprilisban várnak.

Köztük vannak az eddig késett, valamint új szállítmányok is. A vakcinát a nyolcvan év feletti lakosság létszáma szerint osztják szét a tartományok között. A korosztályhoz több mint négymillióan tartoznak. Később a nyolcvan év alattiak következnek, akiknek számát hatmillióra teszik a 74 és 79 év közötti korosztályban.

Február 8-tól az AstraZeneca is ellátja Olaszországot. Ezt az oltóanyagot az ötvenöt év alattiak kapják,

elsőként az oktatásban dolgozók, a fegyveres erők és a rendfenntartó erők tagjai, továbbá a börtönök dolgozói és rabjai.

A bejelentések szerint a lakossági vakcinázást a tartományok a háziorvosi rendelőkben indítják el, minden oltásért tíz eurót fizetnek a rendelőnek, és majdnem harminc eurót, ha az orvos házhoz megy oltani.

Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) ezzel egy időben engedélyezte a gyógyult betegek úgynevezett monoklonális antitestjeinek használatát is.

December vége óta 2,2 millióan kaptak oltást, közöttük több mint 867 ezren már a második dózisban is részesültek.

A halálos áldozatok száma csütörtökön átlépheti a 90 ezret.

A lombardiai Varese Covid-19 betegséggel foglalkozó kutatóközpontja bejelentette, hogy a dél-afrikai és a brazíliai vírusmutáció is jelen van a térségben. További országok Korábban több ország is jelezte már, hogy érdeklődik az orosz vakcina beszerzése iránt.



Andrej Babis cseh kormányfő pénteken Orbán Viktorhoz látogat, járványügyi szakemberek kísérik, megbeszéléseik témája részben a Szputnyik V lesz. Roman Prymula volt egészségügyi miniszter, a kormányfő járványügyi szaktanácsadója több ízben is úgy nyilatkozott, hogy Prágának mérlegelnie kellene az orosz Szputnyik V vakcina beszerzését is. Szlovákia megpróbálja beszerezni az orosz Szputnyik V vakcinát. Marek Krajčí megerősítette, hogy a szaktárca engedélyt adhat olyan oltóanyag használatára is, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség még nem hagyott jóvá. Bátorítóak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V oltóanyag hatékonyságáról szóló adatok, amelyeket azonban be is kell nyújtani az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) ahhoz, hogy a terméket használhassák az Európai Unióban (EU) - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter szerdán Berlinben. A Szputnyik V-t Németországban az IDT Biologika nevű társaság gyárthatja, amely a Szász-Anhalt tartományi Dessauban működtet oltóanyaggyártó üzemet. A Szputnyik V fejlesztői január 20-án kérték az oltóanyag európai bejegyzését az Európai Gyógyszerügynökségnél, a Covid-19 elleni első orosz vakcina fokozatos szakvizsgálatának folyamata februárban kezdődhet meg.

