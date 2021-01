Koronavírus: Afrikában is itt van az iskolabezárások ideje

A koronavírus-járvány második hulláma teljes erővel söpör át a kontinensen: a CNN cikke szerint a legutóbb Malawi döntött úgy, hogy a számok növekedése miatt három hétre bezárja az iskolákat az országban. Egy Lilongwéban, az ország fővárosában található, lányok látogatta középiskolában 137 fertőzöttet találtak, pedig korábban úgy tűnt, minden rendben van Malawiban. Két hónapon át egyetlen új fertőzöttről sem tettek jelentést, majd hirtelen ismét megugrottak az adatok.

Az országban 353 haláleset okaként tartják nyilván a koronavírust, ezek harmada az elmúlt hetekben következett be. A vírus áldozatokat szedett a kormány tagjai között is. Zimbabwéban is hasonló a helyzet, sőt, a Dél-Afrikai Köztársaság kormányának egy magas rangú tagja is a vírus áldozata lett az utóbbi hetekben.

Malawi esete így hát nem egyedi: annyira nem, hogy a szomszédos Zambiában éppen a napokban tervezték újranyitni az iskolákat, ám a fertőzésszámok megnövekedése miatt elnapolták az intézkedést. Mindkét országban

csak vizsgaórák tarthatók személyes jelenlét mellett,

a koronavírussal kapcsolatos szabályok szigorú betartásával. Ruanda szintén bezárta Kigali, a főváros iskoláit, de nem zárták ki azt sem, hogy más városokban is ilyen intézkedéseket vezetnek be, ha a számok ott is ugyanilyen tendenciákat mutatnak.

Nigéria ugyanakkor január 18-án nyitotta meg az iskolák kapuit a diákok előtt, törvényhozók tiltakozása és a növekvő fertőzésszámok ellenére. A CNN-nek diákok szülei nyilatkozták, hogy aggódnak gyermekeik egészsége miatt. Brenda Uphopho, egy lagosi fesztiváligazgató úgy döntött, inkább otthon tartja kilenc éves fiát.

"Nem értem, miért történik ez. Zaklatott és dühös vagyok. Kimaradhat a gyermekem az iskolából? Be fogja majd hozni a lemaradást, amikor biztonságos"

- nyilatkozta. A Dél-Afrikai Köztársaságban egyelőre maradnak zárva az iskolák.

Malawiban nemzeti katasztrófahelyzetet is kihirdettek a jelenlegi állapotok miatt: az államelnök Lazarus Chakwera pénzügyi segítséget is kért többek közt az ENSZ-től. Az előző kormányzat júniusig bezárólag felhasználta a koronavírus-helyzet kezelésére gyűjtött források 80 százalékát: nemzetközi szervezetek amiatt aggódnak, Chakwera is hasonló hibába eshet. Civil önkéntesek most kórházi felszerelésekre gyűjtenek pénzt az országban: az elnök a magáncégek figyelmét is felhívta arra, hogy hasonló akciókkal segíthetik az országot. Afrikai helyzet

Dél-Afrika mellett Egyiptomban és Nigériában a legnagyobb, 20 illetve 23 százalékos a növekedés.

Nigériában egy új vírustörzset is találtak a kutatók.

A világ más részeihez képest keveset tesztelnek ebben a régióban.

A világ más részeihez képest keveset tesztelnek ebben a régióban.

A halálozások száma alacsony, ennek oka a sok szabadban töltött idő, a fiatalabb átlagéletkor, a járványkezelésben való jártasság és a más koronavírusok melletti keresztimmunitáson kívül az is lehet, hogy a közölt adatok nem felelnek meg a valós helyzetnek. A WHO adatai szerint szeptember óta nőnek a fertőzésszámok a kontinensen, november vége óta pedig igen meredeken emelkednek.Dél-Afrika mellett Egyiptomban és Nigériában a legnagyobb, 20 illetve 23 százalékos a növekedés.Nigériában egy új vírustörzset is találtak a kutatók.A világ más részeihez képest keveset tesztelnek ebben a régióban.A halálozások száma alacsony, ennek oka a sok szabadban töltött idő, a fiatalabb átlagéletkor, a járványkezelésben való jártasság és a más koronavírusok melletti keresztimmunitáson kívül az is lehet, hogy a közölt adatok nem felelnek meg a valós helyzetnek. Még hónapokat kell várniuk várhatóan a vírus elleni oltásokra.

Nyitókép: Ludi Pixabay