A koronavírus utáni jövőről tanácskoznak a világ vezető országai

A szervezők azt szeretnék, hogy a kétezer résztvevő vitassa meg, hogy a kormányok és a vállalkozások miként tudják kivezetni a világot a jelenlegi világjárványválságból és átvezetni egy olyan jövőbe, amelyben a gazdagság igazságosabban oszlik szét, és a környezetet jobban védik.

A koronavírus-járvány miatt átszervezett esemény nyitónapján szólal fel Hszi Csin-ping kínai elnök és Antonio Guterres ENSZ-főtitkár.

