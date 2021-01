Markus Söder még berondíthat az új CDU-elnök igazi előrelépésébe

Armin Laschettel, még ha nem is teljes mértékben a merkeli, de a centrumpolitika bizonyosan folytatódhat a CDU-ban, véli az InfoRádiónak nyilatkozó Németország-szakértő. Techet Péter szerint a megválasztott elnök nem feltétlen a kancellár embere, de mindenképp a merkelizmus képviselője, aki már elnökjelölti beszédében is hangsúlyozta: nem kell polarizálni a német társadalmat, jobbra tolva a pártot, vagyis a középre tartó irány megmaradhat. Kiváltképp, miután Angela Merkel legfőbb kritikusa, Friedrich Merz nem tudott az elnöki pozícióhoz kellően megerősödni.

Laschet győzelme, hasonlóan 2018-ban Annegret Kramp-Karrenbaueré (AKK) annak köszönhető, hogy a szűk többség alapvetően folytatni kívánja a sikeresnek bizonyult merkeli utat, hiszen a Kereszténydemokrata Unió gyakorlatilag Németország egyetlen nagy néppártjaként maradt meg, és jó eséllyel hozni fogja a szeptemberi választásokat is, így az ő jelöltjük lehet az új kancellár is – tette hozzá az Azonnali.hu főmunkatársa.

A merkeli politika tehát több lehetőséget tartogathat a CDU számára, szemben például azzal, ha Merz betolta volna őket jobbra, megnyerve ugyan néhány AfD-szavazót magának, de elveszítve a zöldek vagy a szociáldemokraták támogatását. Laschet irányításával viszont minden párt – kivétel az említett Alternatíva Németországért – irányába koalícióképesek lehetnek, még inkább biztosítva maguk számára a hatalmat.

Techet Péter az InfoRádió kérdésére válaszolva arra is kitért, hogy

a megválasztott elnök nem biztos, hogy automatikusan a CDU/CSU kancellárjelöltje lesz,

annak személyéről a hivatalosan két különálló pártnak egyezségre kell ugyanis jutnia. Annál is inkább, mert Markus Söder, a CSU elnöke, Bajorország miniszterelnöke ugyan hivatalosan még nem jelentette be ez irányú szándékát, vélhetően szívesen átvenné a „megtiszteltetést”. Egy szombati interjúban ugyanis úgy fogalmazott: Laschet csak a CDU „természetes” elnöke, nem pedig az uniópárt kancellárjelöltje. Utóbbira pedig a CSU-nak is rá kellene bólintania.

Az viszont biztos – összegezte az Azonnali.hu főmunkatársa –, hogy Armin Laschet számára nem a CDU elnöki címe, hanem kancellári hivatal jelentené a nagy előrelépést, de ez nem egy automatikus folyamat, és március-április környékén várható megállapodás erről a CDU és a CSU között.

Nyitókép: Christian Marquardt