Szakértő: Joe Biden megnyerte a "lottóötöst"

Egy szenátusi széket már biztosan megszereztek a demokraták Georgiában, Raphael Warnock már győzelmi beszédet is mondott. De úgy tűnik, hogy a másik szenátusi hely is az övék lehet, ezzel Joe Biden megnyerte "a lottóötöst", és komoly reformok jöhetnek az Egyesült Államokban - vélekedett az InfoRádióban Kaló Máté külpolitikai elemző.

"Hivatalosan még nem kijelenthető, de nagyon úgy nézki, eldőlt, hogy mindkét szenátusi széket megszerezhetik a demokraták, ami azt jelenti, hogy a szenátusban 50-50-es szavazategyenlőség alakul ki, ami – annak a ténynek az ismeretében, hogy Joe Biden és Kamala Harris megnyerte a Fehér Házért folytatott küzdelmet – így a demokraták felé fog hajlani" – magyarázta Kaló Máté.

Hogy az elnökválasztás végeredménye befolyásolhatta-e a georgiai "pótválasztás" eredményét, arról azt mondta, több hatás érvényesült.

"Egyfelől a győzteshez húzás figyelhető meg, a lelkesedés kitartott a szenátusi választás második fordulójára is. Másfelől pedig

a republikánusok közti zavarok is elfordulást okoznak a párttól.

Donald Trump november óta folyamatosan a választások tisztaságát ostorozza, azt a hitet erősítve a választókban, hogy nem lehet megbízni a bejelentett választási eredményekben. Ez pikáns Georgiában, ahol republikánus helyi vezetés van, vagyis Donald Trump állításával azt is mondja, hogy a saját pártjukban sem bízhatnak a republikánusok támogatói" – részletezte Kaló Máté, aki nem mellékesen azt is megjegyezte, a helyi republikánusok szakpolitikai kérdésekben korábban Donald Trump elnökkel is szembementek.

Újraszámlálást persze lehet kérni, mert nagyon szoros lett a végeredmény,

de bírósági beadványok csak akkor születhetnek, ha van konkrét gyanú - mondta még.

A "lottóötös" részleteiről szólva még azt is rögzítette, hogy szenátusi többséggel a demokraták már legfelső bírósági tagot tudnak cserélni, esetleg egyéb, szövetségi bírókat, olyan törvényhozási akadályokat is "megugorva", amelyeket eddig úgy tűnt, hogy nem lehet.

Hogy valami törvényerőre emelkedjen, ahhoz szenátusi és törvényhozási többség is kell, ez lesz most meg a demokratáknak, ami arra sürgetheti őket, hogy a következő évben igen sok törvényjavaslatot átvigyenek; jó eséllyel ugyanis két év múlva elveszthetik a demokraták a többséget mindkét házban.

Nyitókép: Joe Biden demokrata párti elnökjelölt (j2) és felesége, Jill Biden (j), valamint Kamala Harris alelnökjelölt (b2) és férje, Doug Emhoff a színpadon a Delaware állambeli Wilmingtonban rendezett ünnepségen 2020. november 7-én. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo