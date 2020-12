"Amitől a leginkább védenünk kell magunkat, az a többi ember" - fogalmazta meg a Vivos, egy privát bunkerhálózatot fejlesztő és fenntartó amerikai hálózat egyik ügyfele, az amerikai Tom Soulsby. Amikor városuk, Atlanta márciusban karantént hirdetett meg, a férfi feleségével, Maryvel együtt a Vivos egyik dél-dakotai bunkerébe költözött. A férfi a Sky Newsnak úgy nyilatkozott: immunhiányos betegségben szenvedő felesége rettegett, ahogyan az esetszámok növekedni kezdtek, és minél távolabb akart kerülni azokról a millióktól, akik potenciálisan megfertőzhették volna őket.

A megfertőződéstől való félelem egy ok volt csak azok sorában, amelyek miatt az egykori katonai bázisból kialakított, a lenti videón látható bunkerkomplexum egyik egységébe költöztek: tartottak attól is, hogy az élelmiszer-ellátási lánc akadozni fog, ami általános elégedetlenséghez, akár zavargásokhoz is vezethet.

"Nem volt ez a döntés paranoidabb annál, mint ha az ember tűzoltókészüléket tart az otthonában" - vélekedik Soulsby. Igaz, ő azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy egy, még a mi életünkben bekövetkező napkitörés hatására az elektronikai eszközök nem fognak többé funkcionálni, és nem bízik abban, hogy egy ilyen váratlan esemény bekövetkeztekor országa kormánya meg tudja majd őt is védeni a következményektől.

Az amerikai cégnek jelenleg Dél-Dakota mellett Indianában van kész bunkerkomplexuma. Jéna közelében is befektettek egy egykor a szovjetek által létrehozott bunkerrendszer megvásárlásába, melynek átalakítása jelenleg is zajlik, hogy aztán megnyithassák benne első európai bázisukat.

Dakotai komplexumukban 35 000 dollárért privát bunkerbe költözhetnek az érdeklődők, de vannak 24 ágyas, kollégium-jellegű épületeik is. Az indianai bunkerrendszert négycsillagos hotelhez hasonlítják, melynek kulcsrakész egységeibe fejenként 35 000 dollárért költözhetnek az érdeklődők. A még csak a papírokon szereplőkkel együtt a Vivos Trine komplexumokban 100-500 ember élhet majd további terveik szerint: privát otthonok és közösségi terek rendszere lehet ez, melyben legalább egyévi túléléshez szükséges élelmiszert és minden egyebet is megtalálnak a beköltözők. Az európai komplexum

A komplexumot ötcsillagos szállodához hasonlóan akarják felszerelni.

232 négyzetméteres alapterületű privát otthonaikat a beköltözők maguk rendezhetik majd be.

Medence, edzőterem, színházterem, étterem is a tervek között szerepel a bunkerrendszerben. Vivos Europa One egy privát bunkere kétmillió euróba kerül majd, míg a kevésbé exkluzív és nem annyira privát terekbe 35 ezer euróért lehet majd beköltözni.A komplexumot ötcsillagos szállodához hasonlóan akarják felszerelni.232 négyzetméteres alapterületű privát otthonaikat a beköltözők maguk rendezhetik majd be.Medence, edzőterem, színházterem, étterem is a tervek között szerepel a bunkerrendszerben.

Az ilyen drasztikus döntéseket meghozók mellett azok száma is növekszik világszerte, akik hatalmas készleteket halmoznak föl otthonaikban alapvető élelmiszerekből és higiéniai termékekből. Justin Jones, a brit Prepping Shop sales-igazgatója, az angolul "prepper"-nek, azaz felkészülőnek nevezett mozgalom tagja szerint korábban senki sem hitte el, hogy lesz olyan, amikor a boltok tényleg kiürülnek, de ma már nem néznek őrültként azokra, akik ezt vallják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Vivos Group