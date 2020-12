Már készülnek a Covid-útlevelek a jövőbeni utazásokhoz

A Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) nemrég jelentette be, hogy hamarosan elkészül az a digitális „útlevele". Az alkalmazás tájékoztatást nyújt a felhasználó vizsgálati eredményeiről, arról, hogy kapott-e oltást, és linket is tartalmaz az útlevél elektronikus másolatához. A határellenőrzésnél ezeket az információkat egy QR-kód segítségével oszthatják meg a hatóságokkal. Az applikáció block-chain technológiára épül, vagyis a szolgáltató nem tárol személyes adatokat – írta a Travel and Leisure cikke alapján a Travelo.

A cég szerint az IATA Travel Pass használata még idén elkezdődhet egy tesztprogrammal az IAG SA-nál, a British Airways anyavállalatánál.

Utána, sikeres működés esetén, mobiltelefonos appként lehet majd letölteni.

Nem csak a IATA dolgozik ilyesmin: a Világgazdasági Fórumnak is van hasonló kezdeményezése, ahogy az International Sos biztonsági cég is hasonló szolgáltatást fejlesztett AOKpass néven.

