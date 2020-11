Terrortámadás Bécsben, legalább egy támadó még szökésben van

Az erősen felfegyverkezett merénylők hat helyszínen – Salzgries, Morzinplatz, Seitenstättengasse, Fleischmarkt (a húspiac), Bauernmarkt (a gazdapiac), Graben (a központi sétálóutca) – sokakat meglőttek. A pontos indítékuk még nem ismert, a hatóságok azonban terrortámadásként kezelik a történteket.

Legalább egy feltételezett elkövető továbbra is szökésben van a hétfő esti bécsi terrortámadást követően - jelentette be késő éjszakai sajtótájékoztatóján az osztrák belügyminiszter.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers