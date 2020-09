Késes támadás, sérültek Birminghamben

A környéket lezárták. A rendőrség reggeli beszámolója egyelőre nem tért ki a sérültek számára és állapotára.

A hatóságok közleménye szerint a vizsgálat jelenlegi szakaszában "nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni" a késelés indítékairól.

A BBC a nyugat-midlandi rendőrség közleménye alapján arról számolt be, hogy éjjel fél 1-kor kapták a bejelentést az első késelésről, majd nem sokkal később több másikról ugyanarról a környékről. Egyelőre annyit közöltek, hogy többen megsérültek, de arról, hogy milyen állapotban vannak, nincs információ.

Súlyos eseményként említik a sajtóban a történteket, ez azt jelenti, hogy különleges rendelkezések vannak érvényben, az összes sürgősségi szolgálat együtt dolgozik a helyszínen.

”At 12:30am police were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre. We immediately attended, a number of other stabbings were reported in the area shortly after.” @mi6rogue can confirm this was part of a 12-hour long fight between youth gangs. #Birmingham... pic.twitter.com/jpI2Zvx5UB