Korlátozásokkal készülnek az új tanévre szerte Európában

Spanyolországban meghatározták a koronavírus elleni védekezés egységes kereteit az oktatási intézményekben. Hatéves kortól kötelező lesz a maszkviselet az új tanévben, az intézményekben törekedni kell a másfél méteres távolság tartására, és csökkenteni kell az osztályok közötti érintkezést. Tanítás előtt a diákok és tanárok testhőmérsékletét is meg kell mérni, de a tartományok maguk döntik el, hogy ezt az intézmény végzi-e vagy bemondásra elfogadják az otthoni lázmérés eredményét. Az útmutató gyakori, naponta legalább ötszöri kézmosást ír elő a tantermek sűrű szellőztetése mellett. Kötelező lesz gyakrabban takarítani az oktatási intézményekben, főleg a mosdókban és a közös használatú helyiségekben. Ha egy osztályban fertőzést igazolnak, az osztály minden tagja karanténba kerül. Az iskola azonban csak akkor zár be, ha ellenőrizhetetlenné válna a fertőzés terjedése az intézményben. A tartományok rendkívüli helyzetben kezdeményezhetik, hogy a területükön működő egy vagy több iskola ideiglenesen álljon át a távoktatásra. Az előírásokat rövid képzés keretében ismertetik a tanárokkal és a diákokkal.

Ukrajnában szeptembertől csak a vörös besorolású településeken nem kezdődhet meg a tanítás az iskolákban. A zöld és a sárga zónába sorolt helyeken a tanárok taníthatnak szájmaszk viselése nélkül a szükséges távolságtartás betartása vagy arcvédőpajzs használata mellett. Az alsó tagozatos gyermekeknek, vagyis az 1-4. osztályba járóknak nem lesz kötelező a maszkviselés. A tárca azt tanácsolja, hogy lehetőleg a gyerekek minél kevesebbet cserélődjenek az osztálytermekben, vagyis minden órát az osztályoknak ugyanabban a teremben tartsanak. Ukrajnában az augusztus elején bevezetett új adaptív karanténrendszer alapján színes zónákba osztja a kormányzat az ország régióit, illetve településeit az ottani betegszám és a kórházi ágyak leterheltsége alapján.

Közben Montenegró után Észak-Macedónia kormánya is úgy döntött, hogy október elsejére halasztja az iskolakezdést.

A Nyugat-Balkánon szerdáról csütörtökre 768-cal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 23-mal a halottak száma. Csütörtökön a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában nem egészen 31 ezer, Koszovóban csaknem 13 ezer, Észak-Macedóniában 14 ezer, Bosznia-Hercegovinában majdnem 19 ezer, Montenegróban pedig 4500 fő volt.

A halálos áldozatok száma Szerbiában több mint 700 fő, Koszovóban csaknem 500, Észak-Macedóniában 578, Bosznia-Hercegovinában 569, Montenegróban pedig 88 fő.

Franciaországban szeptember 1-től kötelező lesz a maszkviselés minden munkahelyen és oktatási intézményben is 11 éves kor felett. A szabályszegőkre 135 eurós büntetést szabhat ki a rendőrség. Párizsban is kötelező lesz a maszkviselés nemcsak a zárt terekben, hanem közterületen is. Párizs egyes kerületeiben már augusztus közepe óta kötelező az utcán is maszkot hordani, a dél-franciaországi Marseille-ben pedig szerdától kötelező minden közterületen a maszkviselés, a bárok, az éttermek, a kávéházak és az élelmiszerboltok este 11 óra és reggel 6 óra között zárva tartanak. Az intézkedések szeptember 30-ig vannak érvényben.

Nagy-Britanniában két és fél havi csúcsot ért el az új koronavírus-fertőzések száma, és Romániában is negatív rekord döntött az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek száma. Az Egyesült Királyságban 24 órán belül 1522 új fertőzést regisztráltak, június 12-e óta ez a legmagasabb szám. A csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint a vírus okozta Covid-19 betegségnek 12 újabb halálos áldozata van. A brit kormány visszaállította a 14 napos karanténkötelezettséget a Svájcból, Csehországból és Jamaicából érkezők számára. Hozzátette azonban, hogy a karanténköteles országok listájáról London levette Kubát.

Romániában újabb 1504 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában. Ez 26 százalékkal több, mint az előző két hét átlaga. Az első romániai koronavírusos eset óta eltelt fél évben több mint 83 ezer fertőzést diagnosztizáltak az országban, közülük 3459-en életüket vesztették, 36 677 fertőzöttet pedig két negatív teszt után gyógyultnak nyilvánítottak. Csütörtökön újabb 38 koronavírusos beteg elhalálozásáról számoltak be a hatóságok, miután az előző két napon meghaladta az 50-et az áldozatok száma. Csaknem 500 COvid-19-beteget az intenzív osztályon ápolnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand