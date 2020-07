Orbán Viktor új javaslattal állt elő a brüsszeli EU-csúcson

Orbán Viktor magyar kormányfőként jogállamisági javaslatot tett a brüsszeli EU-csúcs tárgyalóasztalára - írja a Magyar Nemzet. A javaslat lényege az, hogy a Tanácsban egyhangúságnak kell öveznie az egyes tagállamokban a normák sérülése miatti pénzelvonást, szankciókat.

A csúcs helyszínén a miniszterelnök Charles Michellel az Európai Tanács elnökével kétoldalú tárgyalásokat is folytatott, amiről az európai vezető szóvivője a Twitteren is posztolt.

Next on is bilateral meeting of @eucopresident with PM Orban #EUCO pic.twitter.com/qJQFmHmxQs — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020