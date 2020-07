Néhány tízezer szavazaton múlhat a lengyel elnökválasztás

A Rzeczpospolita lengyel napilap kilenc közvélemény-kutatói eredményt szemlézett, amelyek közül hat jelezte azt, hogy a kormánypárt által is támogatott Andrzej Duda regnáló államfőnek van nagyobb esélye az újrázásra, míg a maradék három azt vizionálta, hogy Varsó, Donald Tusk által is támogatott liberális főpolgármestere, Rafal Trzaskowski bizakodhat inkább. Ugyanakkor megjegyzendő, van olyan intézet, amelynél egy héten belül kétszer is helyet cseréltek a jelöltek, tehát nem kizárt, hogy néhány százezer, esetleg tízezer szavazat fogja eldönteni azt, hogy ki lesz Lengyelország soron következő államfője – fogalmazott az InfoRádiónak Rosonczy-Kovács Mihály elemző.

Ami a biztos szavazókat illeti, nagyon kiegyenlített a verseny a felek között, ezért mind a két jelölt igyekszik a kiesett riválisok követőit megszólítani, azonban mostanra

kulcskérdés lett azon 3–5 százaléknyi bizonytalan szavazó megnyerése is,

akik viszont részvételüket szinte biztosra ígérik a választáson. Tehát elképzelhető, hogy rajtuk fog múlni az elnöki szék sorsa – tette hozzá a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint egy hajszállal talán nagyobb esélye van Andrzej Dudának, bár Rafal Trzaskowski nagyon lendületes kampányt folytatott, ezáltal pedig lényegében a sírból hozta vissza a Polgári Platformot, úgyhogy ember legyen a talpán, aki előre tudja jelezni a végeredményt.

Rosonczy-Kovács Mihály megjegyezte, a kormányoldalon is látszódik, hogy készülnek az esetleges vereségre is, annak ellenére, hogy alapvetőn bizakodó a Jog és Igazságosság tábora.

A bizonytalanok meggyőzése érdekében Rafal Trzaskowski azt ígéri, hogy

ellenzéki jelöltként olyan ellensúlyt tud képezni majd a kormánnyal szemben, amely szükséges, hogy az alkotmány szelleme sértetlen maradjon,

ugyanakkor azt is ígéri, hogy mindenki államfője lesz, visszaadja a pártigazolványát, és pártfüggetlenként próbálja magát beállítani, még akkor is, ha valószínűsíthetően továbbra is az eddigi értékrendet és totális ellenzéki szerepet fogja betölteni, ami a Polgári Platformra jellemző – vélekedett az elemző.

Eközben Andrzej Duda azzal kampányol a bizonytalanok felé, hogy

„válasszanak a káosz és a stabilitás között”,

„a kiszámíthatóság, és a kiszámíthatatlanság között”. Természetesen mind a két tábor igyekszik támadásokat is intézni ellenfelének, de, hogy melyik jelölt lesz sikeresebb, négy nap múlva fog kiderülni – hangsúlyozta Rosonczy-Kovács Mihály. Újabb támogató Duda mellett A Szövetség Lengyelországért Párt vezetője bejelentette, hogy pártja hivatalosan is támogatja Andrzej Duda jelenlegi államfőt a lengyel elnökválasztás második fordulóján, amely július 12-én lesz.



Marek Jakubiak szavai szerint Duda "nagyon közel áll a párt tagjainak túlnyomó többségéhez, 80 százalékuk támogatja".

