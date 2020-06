"A koronavírus elleni küzdelem még nem ért véget"

Franciaországban a koronavírus-járvány nagyja már mögöttünk van - jelentette ki Olivier Véran egészségügyi miniszter az LCI hírtelevízióban.

A vírus továbbra is jelen van az országban, és nem állhatunk le a küzdelemben - fogalmazott a miniszter, emlékeztetve arra, hogy az egészségügyi előírások - maszkviselés zárt térben, távolságtartás, kézfertőtlenítés - továbbra is érvényben maradnak.

Folytatjuk a teszteléseket és a kontaktszűréseket, továbbra is kerülendő a csoportosulás zárt térben - hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy 5 ezer főnél több embert vonzó rendezvényeket továbbra sem lehet rendezni, és közterületen tíz főnél nagyobb csoportosulás nem engedélyezett, jóllehet a tiltás ellenére az elmúlt héten szinte mindennap többezres tiltakozások voltak országszerte a rendőri erőszak és rasszizmus ellen, amit a hatóságok eltűrtek.

Bruno Le Maire gazdasági miniszter hétfőn úgy vélte, hogy az otthoni munkavégzés hosszú távon nem válhat normává.

"Az otthoni munkavégzés továbbra is tanácsos, miután így fokozatosan lehet visszatérni a munkahelyre, és korlátozni lehet a vírus terjedését, de mindig is úgy gondoltam, hogy nem ez a megoldás a francia munkaerőpiacon" - mondta a France Info hírrádióban. Le Maire elezte azt is, hogy

a következő hónapokban a "gazdasági újjáépítés abszolút nemzeti prioritást élvez".

A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő vasárnap este jelentette be, hogy mostantól Franciaország egész területe a vírus terjedése szempontjából a kevésbé veszélyeztetett, zöld színnel jelölt övezetbe tartozik, ami a munkának a korábbiaknál is jelentősebb felvételét jelentheti a fővárosi régióban is, ahol a vendéglátóhelyek belső helyiségei is megnyithatnak és a 14 év alattiaknak június 22-től ismét kötelező lesz iskolába járni.

A nyolc hétig tartó általános karantén után a kijárási korlátozások május 11-i első enyhítése óta az iskolások már visszatérhettek a tantermekbe, de eddig nem volt kötelező bejárni az iskolákba, ahol egyébként már keddtől enyhítenek az eddig nagyon szigorú és nehezen betartható egészségvédelmi szabályokon.

A vendéglátóhelyek teljes megnyitását abban a négy, eddig veszélyeztetettebbnek számító régióban (a fővárosi agglomerációban és az északkeleti országrészben) - amelyet a kormány eredetileg csak június 22-ére tervezte - az ágazat képviselőinek nyomására a kormányzat felgyorsította, így hétfő délben a legtöbb párizsi étterem már a belső helyiségeiben is várta a vendégeket. Az ország többi részén már június 2-án teljesen megnyithattak az éttermek és a kávéházak.

Franciaország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja volt: vasárnap estig 29 407-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, de az elmúlt héten ötven, a hétvégén pedig tíz alá csökkent a napi halálozások száma. Kórházban még 10 ezer beteget ápolnak, háromnegyedüket továbbra is a Párizs körüli Ile-de-France-ban, valamint az ország északkeleti régióiban. Közülük 869-en szorulnak lélegeztetőgépre, de a számuk több mint két hónapja napról napra csökken. A járványügyi korlátozásokat május 11. óta fokozatosan oldja fel a kormány.

Nyitókép: Julien De Rosa