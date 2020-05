Közelebb lehet a járvány második hulláma, mint azt gondolnánk

Bár hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy az első hullám már lefutott, és a második csak hónapokkal később érkezik, valójában erre semmilyen garancia nincs. Könnyen előfordulhat, hogy a mostani járványhullámon belül is látunk majd egy második tetőzést, akár

a jelenlegi hullámban is következhet még egy csúcs.

Csak azért, mert éppen lecsengő szakaszában van a járvány, még nem jelenthetjük ki biztosan, hogy hónapjaink vannak a következő hullámig – fogalmazott Michael Ryan.

A WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának vezetője hozzátette az európai és amerikai országoknak továbbra is érvényben kell tartaniuk a közegészségügyi és szociális intézkedéseket, nem szabad leállniuk a tesztelésekkel, és továbbra is egy átfogó stratégiát kell követni, hogy elkerüljük az azonnali második csúcsot.

Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára, a kutatási akciócsoport vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában szintén hangsúlyozta, hogy a járványnak még nincs vége,

a távolságtartás, a higiéniai szabályok betartása a korlátozások lazítása után minden eddiginél fontosabb.

Mint mondta, a járványgörbe ugyan kicsit laposodott, ezért érthető volt az igény a lazításra, de egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy ez nem a járvány végét jelenti,

a vírus még Magyarországon van, még köztünk cirkulál.

„Ezért azok a szabályok, amit eddig szoktunk mondani, hogy távolságtartás, a higiéniás szabályok betartása, a maszkviselés, most hatványozottan érvényesek. Amíg otthon ültünk karanténban, addig vajmi kevés esélyünk volt a megfertőződésre, ami jó, mert gyakorlatilag korádban tudtuk tartani a kórokozót. De most elindul a mozgás az országban, ami azzal jár potenciálisan, hogy a vírus is új erőre kaphat. Tehát nem pezsgőt kell most bontani, hanem felkészülni arra, nehogy gond legyen” – fogalmazott.

Jakab Ferenc hozzátette, hogy a vírusok sajátossága, hogy folyamatosan cirkulálnak, nem tűnnek el. Kevés az a vírus, amit sikerült teljesen eltörölni a Föld színéről. Hol kisebb, hol nagyobb ütemben terjednek és okoznak kisebb-nagyobb járványokat.

