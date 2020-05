Ki rontotta el a legjobban - Oroszország, Belgium, Egyesült Királyság?

A Worldometers statisztikai oldal nem hasonlít össze országokat, csupán a hivatalosan közölt számadatokkal dolgozik, ezek alapján pedig az oldal böngészői 11 statisztikai szempontból állíthatják össze a maguk rangsorait és láthatják igazolva a maguk járványügyi olvasatát.

Hogy az adott járványadatok alapján mennyire más és más országok állnak egyes listák élén vagy végén, az eme - Európára fokuszáló - összeállításunkból sejlik fel.

Mára egyértelművé vált, hogy

az abszolútértékben legfertőzöttebb ország Oroszország

a maga 353 ezer megtalált koronavírusos betegével, kétes hegemóniáját semmi sem veszélyezteti, a rajta kívül százezres fertőzöttszámmal bíró Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban már lecsengőben van a járvány első hulláma, az orosz újfertőzött-adat töredékével. A fertőzöttségi "bezzegország" Vatikán, a legalább 1 milliós lélekszámú országok közül Albánia, Lettország, Szlovénia és Szlovákia.

Az Egyesült Királyságban van azonban a legtöbb gyászoló család, az összes európai ötöde, mintegy 37 ezer, az "élmezőnyben" azonban itt is láthatók a fent említett országok, kibővülve Belgiummal, Hollandiával és Svédországgal. Nem gyászol még a Vatikán, Gibraltár és az 50 ezres lélekszámú Feröer - minden más európai országban már van halott.

A felgyógyultak száma alapján összeálló listán Spanyolország áll az élen,

a 883 ezer meggyógyult európai majdnem ötöde a nagy ibériai ország lakója. E rangsor élmezőnyében is vannak újak: a 6. Svájc, a 7. Írország, a 8. Portugália, a 10. Ausztria és a 11. Fehéroroszország. A felgyógyultak számáról viszont nem közöl hivatalos adatokat az Egyesült Királyság és Hollandia.

Hogy aktuálisan milyen mértékű problémát okoz egy országban a koronavírus, az aktív esetszám is megmutatja: ezt a listát is toronymagasan vezeti Oroszország, de az ukrajnai 21 ezres szám is beteszi keleti szomszédunkat az első tízbe. A kétmilliós Szlovéniában a vasárnapi adatok szerint 21 aktív koronavírusos esetet tartanak nyilván.

Bár a felderítésben minden ország más úton jár, a hivatalos fertőzöttszám lakosságszámhoz viszonyítása már nem egyszer szerepelt Müller Cecília tájékoztatójának napirendjén, ebben San Marinónak van a legtöbb takargatni valója, ha lenne 1 millió lakója, 19 600-an közülük fertőzöttek lennének, ez a legnagyobb Európában és a világon is. A "látható" országok közül Spanyolország - e listán az 5. -, e száma 6050, Írországé 4996, és Belgium is "kiemelkedik" a maga 4928-as számával.

Az egymillió lakosra eső halottak száma a leginkább objektív mérőszám - Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint is. A milliós országok közül

Belgium 801-es száma a legszomorúbb,

az élmezőnyben viszont nincs eddig fel nem sorolt ország.

Az elvégzett tesztek számában viszont van két új "top 10-es" állam, Lengyelország és Dánia, mintegy 700-700 ezer laboratóriumi vizsgálattal. A Worldometers ezt a statisztikai adatot is megjeleníti lakosságarányosan, Gibraltár minden ötödik ott élőt letesztelte, majdnem ugyanígy Feröer és Izland, a milliós országok közül pedig a legjobb tízben van Észtország is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Moscow News Agency/Kirill Zykov