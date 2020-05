Kínában kutakodna a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet meg van arról győződve, hogy az új típusú koronavírust nem ember alkotta, hanem természetes eredetű. Michael Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának vezetője is megerősítette ezt korábban, arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy látnak-e kapcsolatot a Vuhani Virológiai Intézet és a járvány eredete között.

A WHO hivatalos álláspontja, hogy a vuhani halpiacról indult ki a vírus, nagy valószínűséggel denevértől ered, és volt egy köztes gazdatest, mielőtt „átugrott” az emberre a fertőzés - mondta Maria Van Kerkhove, a szervezet fejlődő betegségek és zoonózis részlegének vezetője a WHO genfi székhelyén rendezett, nemzetközi sajtótájékoztatón. A részlegvezető hozzátette, a kritikus annak kiderítése, hogy milyen fajoktól származik a vírus, mert így lehet megakadályozni egy újabb járványt.

Maria Van Kerkhove arról is beszámolt, hogy tárgyalásokat folytatnak egy további küldetésről Kínával, amely elsősorban tudományos fókuszú lenne, és arra összpontosítana, hogy hogyan kezdődött a járvány, milyen vírusgazda állatok voltak a betegség átadói, tehát tovább kutatják a zoonózis forrását.

A tudósok folyamatosan végeznek teszteket különböző állatokon, de egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy melyik faj felelős a vírus továbbításáért. Ez a kutatás bevett eljárás minden felbukkanó kórokozónál, mivel a többségük állatoktól származik. A 2002-ben és 2003-ban pusztító SARS-vírus például denevérektől eredeztethető, ami cibetmacskák közvetítésével jutott át az emberekre.

A WHO tisztviselői figyelmeztették a világ vezetőit, hogy

nem lehet „visszatérni a korábban megszokott élethez”.

"Ez a vírus könnyen terjed, és ha a lezárási, a karantén intézkedéseket túl gyorsan megszüntetik, akkor a vírus felszaporodhat" - mondta a WHO fejlődő betegségek és zoonózis részlegének vezetője. Az egyetlen módja a vírus ellenőrzésének és elnyomásának: az esetek megtalálása, a kontaktszemélyek karanténba helyezése, az esetek elkülönítése, és az ellenőrzése – tette hozzá Maria Van Kerkhove.

A WHO főigazgatója pedig arról beszélt, hogy miközben reagálunk erre a világjárványra, még keményebben kell készülni a következőre. Most lehetőség nyílik az egész világon működő rugalmas egészségügyi rendszerek alapjainak megteremtésére, amelyeket régóta figyelmen kívül hagytak. A WHO vezetője hozzátette, továbbra is fennáll az új típusú koronavírus visszatérésének, a járvány fellángolásának kockázata, ha az országok nem rendkívül óvatosan kezelik a karantént lazító intézkedéseket, az átmenetet.

Nyitókép: MTI/EPA/Featurechina/Cseng Jüan