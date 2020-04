Ámokfutás Kanadában, legkevesebb 16 emberrel végzett a gyilkos

Legkevesebb 16 embert megölt egy férfi több helyszínen a kanadai Új-Skócia tartományban a hét végén, fél napon át tartó ámokfutása során - közölte a rendőrség hétfő éjszaka legfrissebb összesítésében. Az 51 éves tettes, név szerint Gabriel Wortman körülbelül ötven kilométeres körzetben több helyszínen követte el a gyilkosságokat az Új-Skócia-félszigeten elterülő, apró délkelet-kanadai tartományban. A rendőrség közölte, hogy ő is meghalt, de

A rendőrség egy nappal bűncselekmény-sorozat kezdete után sem tudja pontosan, hogy a férfi a 12 órán át tartó ámokfutása alatt hány embert ölt meg, és az sem biztos, hogy a vérengzés minden helyszínéről tudomása van a hatóságoknak. A nyomozás még tart, és nem kizárt, hogy több áldozatra derül fény.

A bűncselekmény-sorozat helyi idő szerint szombaton, éjfél előtt másfél órával kezdődött az Atlanti-óceán partján fekvő Portapique városkában, 130 kilométerre északra Halifaxtól. A rendőrség több lakossági bejelentés után vonult ki az első bűntény helyszínére, több halottat talált egy házban és a környékén, több épület pedig lángokban állt. A tettes más helyszíneken folytatta a gyilkolást. A híradások szerint rendőrruhába volt öltözve, és rendőrautónak álcázott gépkocsit használt, majd átült egy másik autóba.

"The man was identified as Gabriel Wortman ... he disguised himself as a police officer in uniform and mocked up a car to make it seem like a Royal Canadian Mounted Police cruiser."https://t.co/CxvDHFufau