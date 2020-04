Naponta kétezer fertőzött New Yorkban

"Ez jó hír" - fogalmazott a kormányzó, de rögtön hozzátette, hogy

nehéz kiszámítani, mit hoznak a következő napok.

Elmondta, hogy változatlanul naponta mintegy kétezer Covid-19-ben szenvedő beteget szállítanak az állam kórházaiba és már több mint tízezer ember életét követelte az új típusú koronavírus okozta Covid-19-betegség az államban. Hozzátette, hogy vasárnap egyetlen nap alatt 671 beteg halt meg. "Ez már nem olyan rossz, mint az elmúlt napokban" - fogalmazott.

Andrew Cuomo kifejtette, hogy bármikor is "nyitják újra" az államot, azaz indítják be a helyi gazdasági életet, ez várhatóan csak annyit jelent, hogy könnyítenek a szigorú intézkedéseken, de nem oldják fel ezeket teljes egészében. Újból meghatározzák majd, hogy mi minősül "alapvető fontosságú" gazdasági tevékenységnek.

"Mi soha nem állítottuk le teljesen a gazdaságot, csak nagyon lelassítottuk" - mondta.

A legfontosabbnak a közlekedés és a szállítás helyreállítását nevezte.

A kormányzó egyben bejelentette, hogy az északkeleti tagállamok - Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware és Pennsylvania - kormányzóival közösen készülnek a gazdaság újraindítására. Phil Murphy, a szomszédos New Jersey kormányzója ugyanakkor a sajtótájékoztatóba videón bekapcsolódva azt közölte, hogy államában még távolról sem tetőzött a járvány. Hasonlóképpen nyilatkozott Gina Raimondo, Rhode Island kormányzója is.

Cuomo egy hétfő reggeli rádióinterjújában elmondta, hogy hetente többször is beszél Donald Trump amerikai elnökkel.

Donald Trump egyáltalán nem kíván megválni Anthony Faucitól - jelentette ki Hogan Gidley, a Fehér Ház helyettes szóvivője hétfőn délután, azután, hogy az amerikai sajtóban találgatások kezdődtek arról, vajon az elnök és a járványügyi szakember közötti viszony megromlott-e. Hangsúlyozta, hogy Fauci "Trump elnök bizalmas tanácsadója volt és az is marad".

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo