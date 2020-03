Már a királyi családoknak is megvan az első halálos áldozatuk

Maria Teresa de Bourbon-Palma az első halálos áldozata a világ uralkodócsaládjaiban a koronavírus-járványnak. A hercegnő, aki távoli unokatestvére VI. Fülöp spanyol királynak, még csütörtökön hunyt el egy párizsi kórházban – írja a CNN.

A hírt bátyja, Sixto Enrique herceg jelentette be, és azt is közölte, hogy pénteken már el is temették Madridban a hercegnőt.

Franciaország és Spanyolország is a koronavírus által leginkább sújtott területnek számít.