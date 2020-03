A járvány gyors terjedésére számítanak a britek

Johnson - akinek sajtóértekezletén jelen volt Chris Whitty angliai tisztifőorvos és Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója - kijelentette: a kormány tudományos tanácsadó testületének megítélése szerint Nagy-Britannia most már közelít ahhoz a szakaszhoz, amikor a megbetegedések számát jelző görbe gyors emelkedésnek indul.

A kormányfő szerint drasztikus lépések nélkül a fertőzöttek száma 5-6 naponta megkétszereződhetne.

Éppen ezért eljött annak az ideje, hogy azok is, akik tünetmentesek, szüntessék be a nem feltétlenül szükséges kapcsolattartást másokkal, ne menjenek például pubokba, klubokba, színházakba, és ha erre lehetőségük van, dolgozzanak otthonról, hogy elkerülhetők legyenek a felesleges utazások is - mondta Johnson.

A kormányfő kijelentette: aki magas lázat vagy nemrégiben kezdődött makacs köhögést észlel, még élelmiszerek és egyéb alapvető cikkek vásárlása végett se hagyja el otthonát két hétig, és ez a beteggel egy háztartásban élő hozzátartozókra is vonatkozik.

Johnson hozzátette: testmozgás céljából el lehet hagyni lakást, de ebben az esetben is biztonságos távolságot kell tartani másoktól.

A brit miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a következő hétvégétől a leginkább veszélyeztetett csoportba tartozóknak, vagyis a 70 éven felülieknek, illetve azoknak, akik krónikus betegségekkel küszködnek, a kormány ajánlása alapján 12 hétre otthonukban kell maradniuk.

Boris Johnson szerint ez az ajánlás azért éppen most lép érvénybe, mivel biztosítani kell, hogy a leginkább rászorulók a járvány csúcspontján kapják meg a maximális védelmet.

Hozzátette:

mindez különösen vonatkozik Londonra, amely a jelek szerint néhány héttel az ország többi része előtt jár a járvány terjedését tekintve.

A brit miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kormány a továbbiakban nem támogatja a nagy tömegeket vonzó rendezvényeket.

Johnson kifejtette: ezt azt jelenti, hogy a hatóságok keddtől nem biztosítják a sürgősségi szolgálatok jelenlétét ilyen rendezvényeken, mivel e kritikus fontosságú szolgálatoknak most a járványhelyzettel kell foglalkozniuk.

A kormány továbbra sem tiltotta be hivatalosan a tömegrendezvényeket, ám rendőrségi és egészségügyi biztosítás nélkül ezek megtartása gyakorlatilag lehetetlenné válik.

Továbbra sem született döntés az iskolák bezárásáról sem.

Matt Hancock egészségügyi miniszter hétfő este a londoni alsóházban bejelentette, hogy Nagy-Britanniában eddig 55-en haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségben. Ez felülvizsgált adat, mivel a tárca néhány órával korábbi tájékoztatásában még 35 halálos áldozat szerepelt.

A legtöbben, 53-an Angliában haltak bele a fertőzésbe, Skóciában és Walesben egy-egy halálesetet jelentettek eddig a hatóságok.

Chris Whitty angliai tisztifőorvos a hétfő esti sajtóértekezleten kijelentette ugyanakkor, hogy egyéni szinten nagyon alacsony a koronavírushoz köthető halálozási kockázat.

Whitty professzor szerint a halálozási ráta összességében, a fertőzések teljes számára vetítve 1 százalék körüli vagy ennél alacsonyabb, de az idősek körében ennél magasabb.

A gazdasági kilátásokra vonatkozó kérdésre Boris Johnson azt mondta: a járvány nyilvánvalóan komoly ütést mér a brit gazdaságra, ám ha a kormány járványellenes stratégiája megfelelőnek bizonyul, akkor a probléma rövid távú lesz. A brit gazdaság alapmutatói nagyon erőteljesek, és nagyon nagy különbség a 2008-as globális pénzügyi válság időszakához képest, hogy jelenleg nincsenek rendszerszintű makrogazdasági bajok - mondta a brit kormányfő.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters/Simon Dawson