Mégis John Ratcliffe lehet a hírszerzés vezére

Az elnök tavaly nyáron - az addigi igazgató, Dan Coats távozása után - már jelölte egyszer Ratcliffe képviselőt, de augusztusban hirtelen visszavonta a jelölést. Azóta ideiglenes igazgatóként Joseph Maguire vezette a 17 amerikai hírszerző szervezetet összefogó csúcsintézményt. Február közepén Trump, szintén átmeneti időre, Richard Grenellt, az Egyesült Államok németországi nagykövetét bízta meg DNI irányításával.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!