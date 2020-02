Eltűnt 13 ezer kínai repülő a járvány kitörése óta - ez mindenkinek baj

Három hét alatt napi 15 ezerről 2 ezerre csökkent a Kínából induló vagy oda érkező gépek száma - írja a 444.

Az adat a New York Times interaktív grafikájából származik, amit a Flight Radar 24 szolgáltatás alapján készített.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO szerint a kínai utazási korlátozások két-három héttel is késleltethették a járvány átterjedését más országokra, vagyis ennek is köszönhető, hogy csak a héten kezdtek Kínán kívül Iránban és Dél-Koreában is kialakulni járványgócok.

Ez a napi 13 ezer gép, ami immár nem száll fel, szállította a kínai turistákat, akik 2018-ban az ENSZ statisztikái szerint 277 milliárd dollárt, az amerikai turistáknál kétszer többet költöttek a világban. A turizmusban minden ötödik dollárt kínaiak költik el.

Az Oxford Economics gazdaságelemző cég legfrissebb jelentésében azzal számol, hogy egy csupán Ázsiára korlátozódó járvány is 400 milliárd dollárral, fél százalékkal csökkentené a globális GDP-t, egy világjárvány akár 1100 milliárd dollárral, 1,3 százalékkal is visszavethetné a világgazdaságot. Ez utóbbi esetben az eurozóna és az Egyesült Államok gazdasága is recesszióba süllyedne.

Nyitókép: MTI/AP/Maxim Slutsky