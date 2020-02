Elpusztult Kenya egyik nemzeti kincse

A Kenyában nagy tiszteletben álló Nagy Timet az Amboseli Nemzeti Parkban találták meg, a közlemény szerint természetes okok vezettek halálához. Az elefántnak olyan hosszú - egyenként több mint 45 kilósra becsült - agyara volt, hogy egészen a földig ért. Rendszerint csak a nagyon öreg elefántoknak van ilyen óriási agyaruk.

A természetvédők szerint csupán pár tucatnyi lehet az óriásagyarú afrikai elefántok száma, ugyanis az orvvadászok is főleg rájuk vadásznak éppen különösen hosszúra megnyúlt metszőfoguk miatt. Annyi nagyagyarú elefánt pusztult el, hogy ez már a faj fennmaradásában is megmutatkozik: a tudósok szerint mivel a hosszú agyarú elefántok élete van a legnagyobb veszélyben, manapság az afrikai elefántoknak már kisebb agyaruk nő, mint száz évvel ezelőtt.

A kutatók minden megfigyelt elefántcsordát egy betűvel jelölnek meg, hogy könnyebb legyen őket azonosítani. Az egy csordában élő elefántok neve mind a csordát jelző betűvel kezdődik. Tim a T csordába tartozott.

After #Ahmed , the great tusker of Marsabit came #Tim . #RIPTim https://t.co/tS6pMFyeOy