Halottai is vannak a nagyerejű török földrengésnek

A rengés hipocentruma Elazig tartomány Sivrice körzetében, 6,75 kilométeres mélységben volt - közölte a török katasztrófavédelem.

Az isztambuli Kandilli megfigyelőállomás ennél valamivel mérsékeltebb, 6,5-ös erősségű rengésről számolt be, amely 4,8 kilométeres mélységből indult ki. A török katasztrófavédelem azóta már 35 utórengést rögzített 2,7 és 5,4-es fokozat között, míg a Kandilli szerint a legerősebb utórengés 4,8-as volt.

A térség lakosai ijedtükben az utcára menekültek, a helyzetet azonban nehezíti, hogy Elazig tartományban a hőmérséklet a hajnali órákban várhatóan -9 Celsius-fokig csökken.

Update : Several buildings have collapsed in the 6.7 earthquake in #Turkeypic.twitter.com/OQoXHveVcn