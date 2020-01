CES: eláll a lélegzet az idei technológiai felhozataltól – videó

Hlács Ferenc a CES alapján úgy látja, hogy új trend van kibontakozóban, a már az okostelefon-piacon is kisebb-nagyobb sikerekkel hódító hajlítható kijelzőkoncepció a notebookpiacra is kezd átgyűrűzni. A Lenovo már tavaly felvillantotta a ThinkPad X1 Fold modelljét, most pedig teljes pompájában bemutatta a Las Vegas-i CES-en

a 13 hüvelykes, félbehajtható windowsos tabletet,

ami többféle orientációban is alkalmazható – fogalmazott a HWSW újságírója. Úgy látja ugyanakkor, hogy a siker kérdéses, mert egy újfajta termékkategóriáról van szó, amelyről még nem tudni, milyen fogadtatásra talál majd a felhasználók körében, főként miután elég boros ára lesz. Ráadásul, ahogyan a mobiltelefonok esetében is, jó eséllyel ennél is előbukkanhatnak majd „gyermekbetegségek” a hajlítható kijelző miatt, hiszen érzékeny panelekről van szó, különös tekintettel arra, hogy

stylus, vagyis érintőtollas támogatás is kap az eszköz,

ez pedig fokozott igénybevételnek teheti ki a panelt. Az előzetes visszajelzések azonban pozitívak, így kíváncsian várják a szakmában, hogyan teljesít majd készülék.

Koncepció szinten maradva a Dell is bemutatott egy érdekes eszközt. Az Alienware Concept UFO névre hallgató megoldás gyakorlatilag

egy PC-s alapokon nyugvó Nintendo Switch játékkonzol.

Vagyis egy olyan tablet, amelyben kvázi egy notebook van összesűrítve és a két oldalára kontrollereket csatlakoztathatunk – magyarázta az újságíró.

Ma még futurisztikusnak ható bejelentések, bemutatók is voltak a technológiai show-n: így például meglepő lépésként

a Sony egy elektronikus autóval rukkolt elő Vison S néven.

Erre valószínűleg kevesen számítottak a cégtől – jegyezte meg a szakújságíró. Igaz, a Sony azt nem árulta el, hogy tervez-e az autógyártók közé lépni, de erről feltehetőleg nincs is szó, inkább a saját kompetenciáit igyekezhet villogtatni, és az autógyártók felé kommunikálni, hogy ő ilyet is tud. Mindenesetre a Vison S a multinacionális vállalat szerint

egy abszolút működő, önvezető képességekkel bíró jármű.

A külsején 33 szenzorral figyel a környezetére, a visszapillantókat kamerák helyettesítik, a műszerfal teljes szélességén egy egybefüggő kijelzőt találunk, amelyen a kamerák képét és a különböző információkat, szórakoztató tartalmakat is meg tudja jeleníteni – tette hozzá a HWSW munkatársa.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent