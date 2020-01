Szakértő: Putyin leszűkítette a későbbi elnökjelölteknek a lehetőségét

Vlagyimir Putyin a többi között arról is beszélt, hogy nem szabad elzárkózni attól a gondolattól, hogy valaki ne kizárólag két ciklus elejéig tölthesse be az orosz elnöki tisztségét. Ezt az elképzelését már decemberben is megosztotta egy nyilvános tájékoztatón az orosz néppel, ez pedig egyre inkább abba az irányba mutat, hogy Vlagyimir Putyin további elnöksége alkotmánymódosítás révén fog bekövetkezni 2024-ben – fogalmazott az InfoRádiónak Anton Bendarzsevszkij Oroszország-szakértő.

Az orosz elnök ráadásul

meglehetősen leszűkítette a későbbi elnökjelölteknek a lehetőségét,

miután javasolta, hogy alkotmányba rögzítsék, hogy nem lehet jelölt, aki az élete során bármikor vagy külföldi állampolgársággal, vagy -lakhatási engedéllyel rendelkezett. Ez kemény csapás például azon ellenzéki erők számára, akik politikai üldöztetés miatt elhagyták Oroszországot, és a jövőben az elnöki címre pályáztak volna – mutatott rá a szakértő.

Sarkalatos kijelentés volt Putyin részéről továbbá, hogy a kormány kinevezésének jogát el kell venni az elnöktől, és a parlament kezébe kell adni, úgy, hogy az elnöknek még csak vétó joga se lehessen. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ezáltal a parlament nagyobb hatalmat kapna, de azért az orosz elnöknek továbbra is meg lenne a lehetősége arra, hogy bármikor menessze a kormányt, ami így inkább csak egy

látszólagos hatalomátadás,

de tényleges szerephez nem jutnak – fogalmazott Anton Bendarzsevszkij.

Aminek ugyanakkor lett szerepe – emlékeztetett a szakértő –, hogy Putyin bejelentése után két órával a teljes orosz kormány lemondott, azzal indokolva a döntésüket, hogy miután alkotmánymódosításra készül az orosz elnök, ami az orosz kormány kinevezését érintené, úgy gondolták, hogy ebben a helyzetben le kell mondaniuk.

Moszkva, 2020. január 15. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök (j) és Vlagyimir Putyin orosz államfő kabinetülésen készül részt venni a moszkvai Kremlben. Az ülésen Medvegyev bejelentette, hogy kormányával együtt lemond. Putyin elfogadta a lemondást, ugyanakkor felkérte a kormány tagjait, hogy az új kabinet megalakulásáig ideiglenesen folytassák feladataik ellátását. Az államfő felajánlotta továbbá Medvegyevnek az orosz biztonsági tanács helyettes elnökhelyettesi posztját. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz miniszterelnöki hivatal sajtószolgálata pool/Dmitrij Asztahov

Az első percekben természetesen a teljes nemzetközi és oroszországi sajtó attól volt hangos, hogy mi lesz ezután, mi lesz Medvegyevvel, ki lesz az új kormányfő, vagy esetleg az alkotmánymódosítás után ismét az eddigi kormány kerül-e hatalomra, amely kérdések sora hamar tisztázódott, miután kiderült: Dmitrij Medvegyev lesz az orosz biztonsági tanács helyettese, aminek a vezetője maga Putyin, tehát az ő pozíciója hamar megoldódott, ami szintén arról árulkodik, hogy nem egy hirtelen jött döntésről van szó, hanem biztosan egy hosszú tervezgetés előzte meg – magyarázta Anton Bendarzsevszkij.

Vlagyimir Putyin megfogalmazása szerint az alkotmánymódosítás-csomagot egy referendumnak kellene megerősítenie, így amennyiben valóban lesz egy népszavazás, az akár 4-5-6 hónapokig is eltarthat, hiszen mire megszületik a nép válasza, aztán a parlamenten is keresztülmegy az alkotmánymódosítás, az egy huzamosabb időt vesz igénybe – magyarázta.

Megvan Medvegyev utóda

Közben a Kreml sajtószolgálata közölte: Mihail Misusztyint, a Szövetségi Adószolgálat vezetőjét javasolta Vlagyimir Putyin a megüresedett miniszterelnöki posztra a parlament alsóházának. Az 54. évében járó Misusztyin elfogadta a tisztséget, amelyet az elnök egy munkatalálkozó keretében ajánlott fel neki.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz miniszterelnöki hivatal sajtószolgálata pool/Dmitrij Asztahov