A hajtómű meghibásodása okozhatta az ukrán gépkatasztrófát

Korábban az Al Hadath jordániai hetilap forrásmegjelölés nélkül közölte, hogy az iráni légvédelem lőtte le tévedésből a gépet. Ezt semmilyen más forrás nem erősítette meg, nyugati hírügynökségek sem vették át az újság információit.

A MAU ukrán légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát. "Ez volt az egyik legjobb repülőgépünk kiváló, megbízható személyzettel" - jelentette ki Jevhenyij Dihne, a MAU elnöke kijevi sajtótájékoztatóján.

Mivel a gép elérte a 2400 méter magasságot, minimális az esélye annak, hogy a személyzet hibát követhetett el - mondta Ihor Szosznovszkij repülési műveleti alelnök. A gép személyzetét két pilóta, egy oktató és hat utaskísérő alkotta. Volodimir Japonenko parancsnok 11 600 óra repüléssel rendelkezett, szinte valamennyit Boeing típusú gépen repült, Szerhij Homenko másodpilóta pedig 7600 órát repült.

Video of the Ukraine International Airlines 737-800 plane that just went down near Tehran...



This thing was on fire all the way down and ends with a huge fireball on impact.#Tehran #PlaneCrashpic.twitter.com/w42ROioOJJ