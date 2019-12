Megérkezett 2020

Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az új év köszöntésében.

A parányi, csendes-óceáni szigetországokba az év végére sok turista érkezik, hogy a helyiekkel együtt - akik mindössze 200 ezren, illetve 116 ezren vannak - elsőként köszöntsön rájuk az új esztendő. Apiában - Szamoa fővárosában - tűzijátékkal tetőzték be a vigadalmat.

Ugyanakkor egy másik Szamoa a "világutolsó" a szilveszterezésben. Hivatalos neve Amerikai Szamoa, 55 ezer lakosa van, és öt vulkáni meg két korallszigetből áll félúton Hawaii és Új-Zéland között, Szamoától 125 kilométerre keletre.

A bozóttüzekkel küzdő Ausztráliában is tűzijátékokkal búcsúztatták az óesztendőt. A leglátványosabb Sydneyben volt, de épp a tűzveszély okán 15 perccel el kellett halasztani a kezdést az erős szél miatt.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow