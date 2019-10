Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét

Erős, 6,8-as földrengés rázta meg csütörtökön a Fülöp-szigetek déli részét - közölte az amerikai szeizmológiai intézet (USGS).

A földmozgás fészke 37 kilométerre nyugatra volt Davao városától 22 kilométeres mélységben.

Áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek.

Third strong quake this month kills 1 in southern Philippines #Philippines #earthquake https://t.co/qfiPB5PY3R

A térségben a korábbi földrengésekben már meggyengült szerkezetű épületek dőltek össze, köztük egy szálloda is. Joseph Evangelista, Kidapawan városának polgármestere a DZMM rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy az üzlethelyiségeket is magában foglaló szálloda komplexum üresen állt.

gosh, our friends in the #Philippines must be exhausted by all these earthquakes. M 6.4, M 6.6, and today, M 6.5https://t.co/mhd0TYrmwR pic.twitter.com/XUEuVKuBDA