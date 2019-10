Újabb elnökjelölt adta fel a versenyt

A képviselő a Twitteren jelentette be döntését. "Áprilisban szálltam be a versenybe azért, hogy hangot adjak azoknak, akikről elfeledkeztek ebben az országban. Ezt a harcot továbbra is folytatom" - fogalmazott. Kiemelte, hogy a globalizálódás és az ipari termelésben bekövetkezett automatizálás miatt megélhetésüket vesztettek érdekében emelte fel hangját.

Ryan mérsékelt politikusként határozta meg önmagát, és a kampányban többször is kifejtette, hogy az ohiói dolgozók érdekeit kívánja képviselni. Elemzők szerint azonban nem sikerült támogatásra lelnie a választók körében, kivált, hogy a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázóknak nagyon népes a tábora. Elmaradtak az adakozók is.

Ohióban 2016-ban Donald Trump győzött.

Ryan azt is közölte, hogy visszatér ohiói választói körébe és megindítja kampányát a jövő évi újraválasztása érdekében.

Tym Ryan a harmadik demokrata párti képviselő, aki visszalép az elnökjelöltségért folyó küzdelemből. Korábban a kaliforniai Eric Swalwell és a massachusettsi Seth Moulton adta fel elnökjelölti ambícióit.