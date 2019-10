Kiszáradt, alultáplált állatok tetemeire bukkantak a kontinensnyi országban

A queenslandi és az új-dél-walesi hatóságok szerint szeptember óta egyre több beteg és elpusztult állatot találnak. Sok esetben az állatok annyira kiszáradnak, mintha mumifikálódtak volna.

A legfőbb ok a szárazság, ehhez jön az átalakuló mezőgazdaság miatt egyre fenyegetőbb táplálékhiány, és tetézték a bajt az elmúlt hetek bozóttüzei is.

A lapnak nyilatkozó állatorvos arról számol be, hogy a szakemberek sok nőstény példányt ápolnak, ami azért is problémás, mert épp most van a párzási időszak, így a jelenség vélhetően hatással lesz a populációra.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ha repülőkutyára bukkannak, ne nyúljanak hozzá. A látszólag már halott példányok is élhetnek még, és megharaphatják az embert. Az állatok töredéke egy emberre is veszélyes vírust hordoz - írja a Guardian alapján a 24.hu.

