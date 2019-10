Irán szerint rakéták csapódtak a tankerükbe, ömlik az olaj a tengerbe

A társaság közlése szerint a legénység egyik tagja sem sebesült meg, s tűz nem keletkezett a hajón, amely stabil és irányítható maradt.

Az iráni olajtársaság tulajdonában álló Sinopa tartályhajó Dzsiddától mintegy száz kilométerre volt, amikor a két robbanás történt.

Az iráni állami televízió szerint

Teherán és Rijád között fokozódott a feszültség, miután szeptember 14-én dróntámadás ért két szaúdi olajlétesítményt. A csapás következtében több mint 5 százalékkal csökkent a nemzetközi olajkínálat. A támadás elkövetőjeként a jemeni húszi lázadók jelentkeztek, de Rijád és Washington is a felkelőket támogató Iránt gyanúsította meg. Teherán következetesen tagadja, hogy köze lett volna a történtekhez.

Two tanks on #Sinopa were damaged by the explosion and oil is spilling out to the #Redsea. The tanker, known previously as #Susangird, was heading to #Suez canal and from there to the Mediterranean pic.twitter.com/ubAD9bQyh1